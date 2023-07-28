Азіатські акції постраждали від шокуючих дій Банку Японії

Азіатські акції впали в п'ятницю: японський Nikkei зазнав різких втрат після кількох агресивних повідомлень Банку Японії, тоді як китайські акції показали зростання, сподіваючись на додаткові заходи стимулювання.

Ширші азіатські ринки також опинилися під тиском даних, що свідчать про те, що економіка США зросла в другому кварталі більше, ніж очікувалося, що викликало побоювання, що Федеральна резервна система матиме достатньо економічного запасу, щоб продовжувати підвищувати відсоткові ставки. Це сталося після того, як на початку цього тижня центральний банк залишив двері відчиненими для подальшого підвищення ставок.

Індекс Nikkei 225 впав на 2,4%, у той час як ширший індекс TOPIX втратив 0,9% після того, як Банк Японії заявив, що проводитиме свої операції з контролю кривої прибутковості (YCC) з більшою гнучкістю, дозволяючи прибутковості облігацій коливатися більше за межами цільового діапазону.

Втрати обох індексів були загальними, лише фінансовий сектор та сектор комунальних послуг торгуються у плюсі.

У той час як Банк Японії, як і раніше, утримував відсоткові ставки на негативному рівні, п'ятничний крок знаменує собою крок до потенційного завершення надм'яких монетарних умов, якими японські акції користувалися майже десять років.

Перспектива «блакитного» рішення Банку Японії призвела до стрімкого зростання японських акцій за останні два місяці. Але зараз очікується деяка капітуляція місцевих акцій.

Дії Банку Японії також були викликані стійкою інфляцією у Японії. Дані, що були оприлюднені цієї п'ятниці, показали, що інфляція в Токіо зросла в липні більше, ніж очікувалося.

Втрати Японії поширилися на більш широкі азіатські ринки: австралійський ASX 200 впав на 1,3%. Австралійські акції також постраждали від даних, що показують несподіване падіння роздрібного продажу у червні.

Південнокорейський KOSPI втратив 0,5%, тоді як індійські Nifty 50 та BSE Sensex 30 відкрилися зі зниженням на 0,1% та 0,2% відповідно після досягнення рекордних максимумів раніше у липні.

Китайські акції були єдиними аутсайдерами протягом дня, зафіксувавши сильне зростання, оскільки обіцянки уряду про додаткові заходи стимулювання призвели до того, що інвестори вплинули на сильно знецінені ринки.

Індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс на 1,8%, а індекс Shanghai Composite зріс на 1,4%. Гонконгський індекс Hang Seng додав 0,7%, також отримавши підтримку місцевих китайських акцій.

Акції нерухомості були особливим джерелом підтримки китайських індексів після того, як уряд пообіцяв вжити додаткових заходів для підтримки сектора, що зазнає труднощів. Запаси нерухомості також різко відновилися після останніх втрат.

Цього тижня високопоставлені китайські чиновники дали зрозуміти, що вони надаватимуть додаткову політичну підтримку економіці, оскільки останні дані показали, що зростання різко сповільнилося у другому кварталі.

Обіцянки залучили безліч іноземних інвесторів до китайських акцій, які також торгувалися зі значним дисконтом порівняно з їхніми азіатськими аналогами протягом року.