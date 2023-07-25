Азіатські фондові індекси дещо подолали побоювання щодо дій ФРС, Японія виросла на сильних доходах

Більшість азіатських акцій трохи зросла в понеділок, а японські акції лідирували завдяки сильним квартальним доходам, тоді як основна увага була зосереджена на засіданні Федеральної резервної системи цього тижня.

Китайські акції були аутсайдерами протягом дня, продовжуючи падіння, оскільки побоювання щодо ринку нерухомості викликали нову хвилю продажів у країні. Наразі інвестори очікують від Пекіна додаткових заходів стимулювання, оскільки економічне зростання Китаю сповільнюється.

Азіатські ринки загалом очікували завершення засідання ФРС цієї середи, у якому, як очікується, центральний банк підвищить ставки на 25 базисних пунктів (б.п.). Але основна увага буде зосереджена на тому, чи ФРС сигналізує про закінчення майже 16-місячного циклу підвищення ставок, враховуючи недавні ознаки зниження інфляції в США.

Пауза в циклі підвищення ставок ФРС служить гарною ознакою для фондових ринків з високим ступенем ризику і може стимулювати надходження капіталу в Азію в найближчі тижні.

Цього тижня також заплановано засідання інших центральних банків, зокрема засідання Банку Індонезії у вівторок, засідання Європейського центрального банку у четвер та засідання Банку Японії (BOJ) у п'ятницю.

У понеділок японські Nikkei 225 та TOPIX показали найкращі результати в Азії, піднявшись на 1,5% та 0,8% відповідно.

Обидва індекси підтримали великі автомобільні акції після сильних доходів Mitsubishi Motors Corp., прибуток яких за червневий квартал зріс на 24%. Акції зросли на 5,6% і показали найкращі результати на Nikkei.

Акції компаній-аналогів Mazda Motor Corp, Toyota Motor Corp та Nissan Motor Co зросли на 1-5% і найближчими тижнями звітуватимуть про доходи за червневий квартал.

Зростанню японських акцій також сприяло очікування засідання Банку Японії цієї п'ятниці, при цьому очікується, що центральний банк поки збереже свою ультра-голубину позицію.

Інші азійські ринки зросли у понеділок. Південнокорейський KOSPI виріс на 0,8%, тоді як зміцнення банківських акцій допомогло австралійському ASX 200 піднятися на 0,2%.

З іншого боку, ф'ючерси на індійський Nifty 50 показали слабке відкриття після того, як Nifty та BSESN різко впали з рекордних максимумів у п'ятницю. Очікується, що обидва індекси побачать більше прибутку найближчими днями.

Китайські акції відстали від своїх конкурентів протягом дня, опинившись під тиском різких втрат у секторі нерухомості на тлі побоювань, що відновилися, з приводу боргової кризи в цьому секторі.

Гонконгський Hang Seng впав на 1,2%, а компанія з нерухомості Country Garden Holdings Company Ltd виявилася серед найгірших за індексом, оскільки інвестори засумнівалися в її здатності виконувати свої боргові зобов'язання.

Китайський індекс блакитних фішок Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,2%, тоді як Shanghai Composite залишився без змін.

Тим не менш, інвестори також очікували нових заходів стимулювання в країні на тлі уповільнення економічного зростання, що посилюється.