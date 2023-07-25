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Золото відступає з початком тижня, мідь падає через проблеми в Китаї
07:33 24.07.2023 |
Ціни на золото трохи знизилися в понеділок, оскільки очікування на ключове засідання Федеральної резервної системи змусило інвесторів насторожитися на початку тижня, тоді як ціни на мідь різко впали через побоювання з приводу уповільнення попиту в Китаї.
Відновлення долара напередодні засідання ФРС також чинило деякий тиск на ринки металів, оскільки долар ще більше відкотився від 15-місячних мінімумів, досягнутих раніше у липні.
Проте ціни на зливки залишалися в межах видимості двомісячного піку на тлі зростаючих ставок на те, що ФРС потенційно просигналізує про зупинення майбутніх підвищень ставок після останнього підвищення цього тижня.
Спотове золото о 20:44 за східним часом (00:44 за Грінвічем) трохи впало до 1961,66 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,2% до 1963,35 долара за унцію.
Ринки були в основному зосереджені на рішенні ФРС за відсотковими ставками, яке буде прийнято після завершення дводенного засідання у середу. Очікується, що центральний банк підніме відсоткові ставки на 25 базових пунктів.
Але інвестори також роблять ставку на те, що центральний банк оголосить про тривалу паузу у майбутніх підвищеннях ставок, з огляду на те, що ФРС наближається до кінця свого майже 16-місячного циклу підвищення ставок.
Такий сценарій є гарною ознакою для золота, з урахуванням того, що зростання відсоткових ставок збільшує альтернативну вартість інвестицій у зливки. Але незрозуміло, чи зможе жовтий метал відновити рекордні максимуми з огляду на те, що ставки в США також залишатимуться високими протягом тривалого часу.
Невизначеність щодо того, чи призупинить ФРС цикл підвищення відсоткової ставки, також залишається чинною позаяк інфляція в США, як і раніше, перевищує річний цільовий показник центрального банку в 2%.
Інші дорогоцінні метали впали у понеділок: ф'ючерси на платину впали на 0,1%, а ф'ючерси на срібло впали на 0,2%.
Крім ФРС, Європейський центральний банк та Банк Японії також мають ухвалити рішення про грошово-кредитну політику цього тижня.
Серед промислових металів ціни на мідь стабілізувалися після падіння майже на 3% минулого тижня, оскільки ринки, як і раніше, зосереджені на великому імпортері Китаю.
Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до 3,8223 долара за фунт.
Слабкі економічні дані з Китаю спровокували різке падіння цін на мідь за останній тиждень, оскільки відновлення найбільшого у світі імпортера міді вичерпалося.
Наразі очікується, що китайський уряд вживе додаткових заходів стимулювання для підтримки зростання - сценарій, який може призвести до збільшення імпорту міді до країни.
Але заходи, спрямовані на збільшення витрат на автомобілі та побутову електроніку, про які Пекін оголосив минулого тижня, надали обмежену підтримку червоному металу.
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