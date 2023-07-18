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Золото стабілізувалося на рівні 1950 доларів через проблеми з доларом, мідь постраждала через проблеми з Китаєм

08:06 18.07.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото у вівторок залишалися у вузькому діапазоні, але, схоже, встановили новий рівень підтримки на тлі слабкості долара, в той час як мідь різко впала через побоювання з приводу великого імпортера, Китаю.

Жовтий метал торгувався близько до місячних максимумів, слідуючи за падінням долара до 15-місячних мінімумів після того, як серія слабких показників інфляції у США збільшила ставки на те, що Федеральна резервна система близька до досягнення піку процентних ставок.

Жовтий метал також, схоже, знайшов рівень підтримки вище 1950 доларів за унцію, утримуючи його значно вище за мінімуми, досягнуті раніше цього року, і в межах видимості рекордного максимуму.

Але ціни на золото зупинилися біля цих рівнів, очікуючи нових сигналів від центрального банку напередодні засідання ФРС наступного тижня. Перспектива збереження високих ставок протягом тривалого часу також обмежувала перспективи золота, як і ознаки стійкості економіки США.

Спотове золото о 20:30 за східним часом стабілізувалося на рівні 1955,32 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 1958,65 долара за унцію.

Долар вагався біля найнижчого рівня з квітня 2022 року, оскільки ринки зробили ставку на те, що ФРС мав обмежений запас для подальшого підвищення відсоткових ставок.

Слабкість долара приносить користь сировинним товарам, оціненим у доларах, тоді як перспектива меншого підвищення ставок США також вказує на менший тиск на нерентабельні активи, такі як золото.

Але ринки, як і раніше, не впевнені в тому, чи ФРС сигналізує про паузу в циклі підвищення ставок, враховуючи, що базова інфляція залишається жорсткою. Офіційні особи центрального банку висловили змішані думки щодо цього питання, при цьому загальний консенсус зберігається як мінімум щодо ще одного підвищення ставок.

Інші дорогоцінні метали значно випередили золото минулого тижня: платина додала 7,2%, а срібло додало понад 8%. Але обидва також впали набагато більше, ніж жовтий метал на початку цього року.

Серед промислових металів ціни на мідь продовжили падіння у вівторок після різких втрат на попередній сесії, оскільки дані показали суттєве уповільнення економічного зростання в Китаї у другому кварталі.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до 3,8383 долара за фунт після втрати понад 2% у понеділок.

Побоювання, що уповільнення економічного зростання в Китаї вплине на світовий попит на мідь, вплинули на ціни на червоний метал цього року. Слабкість сектора нерухомості країни - ключового джерела попиту на мідь стала серйозною проблемою для металу.

Але тепер очікується, що китайський уряд збільшить витрати на стимулювання, аби підтримати економіку.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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