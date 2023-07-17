Долар зализує рани з наближенням фіналу циклу посилення фінансової політики

Долар, що впав, взяв перепочинок у понеділок після гіршого тижневого падіння за рік, оскільки трейдери чекають на економічні дані та політичні рішеня, перш ніж продавати його далі.

Євро, що підскочив минулого тижня на 2,4% до 16-місячного максимуму, тримався трохи нижче за цей пік на рівні 1,1223 долара. Єна, яка також виросла на 2,4% минулого тижня, трималася на рівні 138,56 за долар.

Дані щодо економічного зростання Китаю в понеділок виявилися трохи вищими за низькі очікування, але не викликали особливої реакції валютного ринку, оскільки трейдери вже оцінили млявий квартал і чекають, чи посилить уряд заходи стимулювання економіки.

Австралійський і новозеландський долари трохи відкотилися: австралійський долар закрився на рівні 0,6821 долара (порівняно з піком минулого тижня 0,6895 долара), а новозеландський долар впав на 0,2% до 0,6355 долара після досягнення п'ятимісячного максимуму в 0 ,6412 долари, у п'ятницю.

"Дані свідчать про те, що постковідний бум у Китаї явно закінчився", - сказала стратег Commonwealth Bank of Australia Керол Конг. «Але ринки вже мали низькі очікування, і реакція звідси досить обмежена».

Падіння долара минулого тижня почалося з покупок єни, оскільки інвестори закрили позиції, фінансовані єною, на ринках, що розвиваються, але різко розширилися після того, як м'якіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в США підтримали ставки на те, що процентні ставки в США незабаром досягнуть піку.

Очікується підвищення ставок з боку Федеральної резервної системи та Європейського центрального банку наступного тижня, але, крім цього, ринкове ціноутворення передбачає, що ФРС, ймовірно, зупиниться перед скороченнями наступного року, тоді як у Європі, ймовірно, очікується ще одне підвищення.

"Ринок форекс знаходиться напередодні можливої нормалізації політики ФРС у 2024 році", - сказав Кріс Вестон, голова дослідницького відділу брокера Pepperstone в Мельбурні.

«Тоді питання полягає в тому, чи не зайшов розпродаж долара надто далеко, і ми ризикуємо повернутися цього тижня до попередніх позицій».

Індекс долара США минулого тижня впав на 2,2%, що стало різким падінням за тиждень з листопада, і залишався стабільним на рівні 99,936 на азіатській сесії.

Різке зростання єни сповільнилося, оскільки трейдери зважують, чи справді ультра-м'який Банк Японії наступного тижня внесе будь-які зміни на своєму засіданні з питань політики, враховуючи риторику, яка передбачає, що вони не поспішають.

Шведська та норвезька крони минулого тижня виросли більш ніж на 5% по відношенню до долара і зупинилися, щоб перевести дух. Долар був припаркований на рівні 1,3086 фунта стерлінгів, трохи нижче 15-місячного піку минулого тижня.

"Долар може залишитися в тіні, оскільки ринок змінює позицію на користь менш яструбиної ФРС", - сказала глава відділу валютної стратегії Rabobank Джейн Фоулі.

"Проте, перспективи на останні кілька місяців року менш зрозумілі", - сказала вона.

"До того часу інші великі центральні банки, включаючи ЄЦБ, також, ймовірно, досягнуть своїх пікових процентних ставок ... тому динаміка процентних ставок може повернутися на користь долара".