Золото падає після ралі викликаного публікацією індекса споживчих цін, мідь постраждала від слабкого ВВП Китаю

Ціни на золото у понеділок відступили від місячних максимумів, оскільки трейдери зафіксували деякий прибуток після двотижневого зростання, тоді як ціни на мідь впали за слабкими даними щодо економічного зростання від великого імпортера, Китаю.

Ціни на метали сильно зросли за останні два тижні, коли долар впав до 15-місячного мінімуму, внаслідок низкти слабких показників інфляції в США. Слабкі дані також спонукали зростання ставок на те, що Федеральна резервна система близька до завершення циклу підвищення ставок на цей рік.

Але зростання цін на золото також було дещо обмежене ознаками стійкості економіки США, що, своєю чергою, вплинуло на попит на жовтий метал, як притулок. Ціни значною мірою зупинилися після досягнення рівня 1960 доларів за унцію минулого тижня.

Спотове золото о 22:33 за східним часом (2:33 за Грінвічем) впало на 0,2% до 1951,51 долара за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,5% до 1955,45 долара за унцію. Ці два інструменти зросли на 1,6% за останній тиждень.

Що стосується промислових металів, ціни на мідь змінили деякі нещодавні досягнення після того, як дані показали, що економічне зростання в Китаї, найбільшому у світі імпортері міді, суттєво сповільнилося у другому кварталі.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,7% до $3,9068 за фунт після зростання майже на 4% минулого тижня.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) Китаю у другому кварталі майже не зріс у порівнянні з першим кварталом, а також зріс менше, ніж очікувалося, порівняно з тим же періодом минулого року, як показали урядові дані у понеділок.

Сектор нерухомості країни, який є ключовим джерелом попиту на мідь, як і раніше, бореться зі слабкими продажами та низькою активністю, тоді як виробнича активність продовжувала скорочуватися протягом останніх трьох місяців. зростання у Китаї.

Серед іншого, промислове виробництво в Китаї зросло в червні трохи більше, ніж очікувалося, тоді як зростання роздрібного продажу суттєво сповільнилося.

Тим не менш, торгові дані, опубліковані минулого тижня, показали, що китайський імпорт міді залишався стійким у червні, хоча це також було частково пов'язане з тим, що виробники накопичували запаси на слабких цінах споту на мідь.

Очікується, що Федеральна резервна система підвищить процентні ставки на засіданні наприкінці липня. Але зараз ринки очікують на тривалу паузу в циклі підвищення ставок ФРС, враховуючи низькі показники інфляції минулого тижня.

Тим не менш, оскільки базова інфляція в США залишається високою, ринки, як і раніше, не впевнені, чи центральний банк подасть сигнал про паузу. Чиновники ФРС також запропонували змішані сигнали щодо майбутнього підвищення ставок.

Перспектива підвищення процентних ставок не обіцяє нічого хорошого для ринків металів з огляду на те, що вона збільшує альтернативну вартість володіння нерентабельними активами. Але недавнє падіння долара дуже вплинуло на ціни на метали.