Ціни на золото зростають, оскільки побоювання щодо дій ФРС слабшають напередодні звіту за індексом споживчих цін

Ціни на золото зросли в середу, наблизившись до тритижневого максимуму, оскільки ринки зробили ставку на те, що Федеральна резервна система близька до досягнення пікових процентних ставок, при цьому основна увага приділяється майбутнім даним щодо споживчої інфляції.

Перспектива можливого припинення поточного циклу підвищення ставок ФРС призвела до того, що інвестори переключилися з долара на інші активи, чутливі до ставок, особливо на акції та сировинні товари.

Ці торги принесли користь золоту: спотове золото о 20:13 за східним часом (00:13 за Грінвічем) зросло на 0,1% до 1933,87 долара за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 1939,00 долара за унцію.

Слабкість долара також підтримала жовтий метал, оскільки у середу долар торгувався на двомісячному мінімумі.

Ринки нині в основному очікують на вихід ключових даних про інфляцію індексу споживчих цін США (ІСЦ) за червень. Хоча очікується, що дані покажуть, що загальна інфляція минулого місяця знизилася завдяки зниженню цін на бензин, очікується, що базовий індекс споживчих цін залишиться стійким.

Очікується, що тривка інфляція викличе подальше підвищення ставок з боку ФРС, центральний банк має намір підвищити ставки як мінімум на 25 базисних пунктів на засіданні наприкінці липня.

Нещодавні коментарі представників ФРС підтвердили, що хоча центральний банк був близьким до досягнення пікових відсоткових ставок, у найближчому майбутньому відсоткові ставки все одно зростатимуть. Очікується, що ставки в США залишатимуться високими протягом тривалого часу.

У той час як перспектива можливого припинення циклу підвищення ставок ФРС підтримала золото, очікується, що більш високі довгострокові ставки обмежать подальше зростання жовтого металу з огляду на те, що вони збільшують альтернативні витрати зберігання злитків.

Цього тижня у центрі уваги також коментарі інших представників ФРС, зокрема президента ФРБ Міннеаполісу Ніла Кашкарі та президента ФРБ Клівленда Лоретти Местер.

Ціни на мідь у середу практично не змінилися через побоювання, що вищі відсоткові ставки послаблять промислову активність у всьому світі.

Але перспектива покращення попиту в Китаї, найбільшому у світі імпортері міді, у поєднанні зі слабким доларом допомогла утримати нижній рівень цін на червоний метал.

Ф'ючерси на мідь стабілізувалися на рівні 3,7737 доларів за фунт.

Медіа-центр China Securities Journal, який підтримується Комуністичною партією Китаю, повідомив у середу, що Пекін, ймовірно, збільшить витрати на стимулювання для підтримки економіки.

Звіт з'явився після того, як низка слабких економічних даних з Китаю вказала на уповільнення відновлення економіки після COVID, що в свою чергу вплинуло на ціни на мідь.

Але очікується, що додаткові заходи стимулювання, особливо спрямовані на сектор нерухомості, пожвавлять китайську економіку і, своєю чергою, попит на мідь.