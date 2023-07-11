Азіатські акції зростають, оскільки ринки роблять ставку на пік у ставках ФРС та підтримані стимулюванням у Китаї

Більшість азіатських акцій різко зросли у вівторок на тлі очікувань, що Федеральна резервна система близька до завершення циклу підвищення ставок, тоді як перспектива додаткових заходів стимулювання з боку Китаю також сприяла настроям.

Коментарі кількох представників ФРС цього тижня показали, що хоча центральний банк, як і раніше, підвищуватиме ставки в найближчі місяці, у нього буде обмежений потенціал для продовження цього. Слабкі дані щодо ринку праці також сприяли цій думці.

Ряд слабких економічних даних з Китаю викликав зростання ставок на те, що Пекін вживе додаткових заходів стимулювання, щоб допомогти підтримати відновлення економіки, що сповільнюється. Дані щодо інфляції в понеділок показали, що споживчі витрати перебувають на межі дефляції, посилаючи переважно ведмежі сигнали для найбільшої економіки Азії.

Технологічні індекси продемонстрували кращу динаміку в Азії за день: гонконгський індекс Hang Seng виріс на 1,6% завдяки своїм важкоатлетам Baidu Inc, Alibaba Group та Tencent Holdings Ltd. Тріо зросло на 1,7% та 2,5%, збільшивши зростання попередньої сесії.

На додаток до перспективи паузи ФРС, азіатським технологічним акціям також допомогло ослаблення контролю з боку Китаю щодо найбільших інтернет-компаній країни. Минулого тижня Пекін наклав рекордно високі штрафи на Ant Group та Tencent, які належать Alibaba, але інвестори сприйняли це як знак того, що країна завершила свою регулятивну кампанію проти своїх технологічних гігантів.

Інші високотехнологічні біржі також зросли: південнокорейський KOSPI та тайванський зважений індекс зросли на 1,4% та 1,2% відповідно.

Японський індекс Nikkei 225 зріс на 0,3%, а ширший TOPIX додав 0,1%.

Акції китайської нерухомості, зокрема Country Garden Holdings та China Vanke Co Ltd, зросли у вівторок після того, як Народний банк Китаю заявив, що продовжує політичну підтримку сектора до кінця 2024 року.

Цей крок допоміг компенсувати певний песимізм щодо уповільнення зростання в Китаї, а також спонукав ставки Пекіна на збільшення витрат на стимулювання економіки, особливо напередодні засідання уряду наприкінці липня.

Оптимізм щодо Китаю викликав стрибок австралійського індексу ASX 200 на 1,2%, чому також сприяли дані, що свідчать про відновлення споживчих настроїв.

Але китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite дещо відстали від своїх аналогів, піднявшись на 0,5% та 0,4% відповідно. Інвестори, як і раніше, з обережністю ставляться до прямих інвестицій у китайські акції з огляду на невизначеність економічних перспектив країни.

Азіатські ринки загалом зросли у вівторок. Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на позитивне відкриття місцевих акцій, причому основні індекси Індії торгуються поблизу рекордних максимумів.

Тепер основну увагу було приділено ключовим даним споживчої інфляції в США, які мають бути опубліковані в середу, а також виступам ФРС цього тижня.