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АНАЛІТИКА

Ціни на золото стримані, мідь підтримується надіями на стимулювання з боку Китаю

07:53 11.07.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото трохи змінилися на азіатських торгах у вівторок, оскільки інвестори чекають нових сигналів про грошово-кредитну політику США та інфляцію, тоді як мідь зростала на тлі ставок на збільшення державних витрат у Китаї, найбільшому імпортері.

Жовтий метал, як і раніше, зберіг рівень підтримки $1900 за унцію, оскільки значно слабший, ніж очікувалося, звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі вплинув на долар і спонукав сподівання, що Федеральна резервна система близька до завершення циклу підвищення ставок.

Але чиновники ФРС заявили, що банку все одно доведеться підвищувати ставки у короткостроковій перспективі для боротьби із перегрітою інфляцією. Ринки розраховують підвищення ФРС як мінімум на 25 базисних пунктів наприкінці липня.

Підвищення відсоткових ставок погано позначається на цінах на метали з огляду на те, що вони підвищують альтернативну вартість володіння нерентабельними активами. Ця ідея вплинула на ціни на золото у 2022 році та утримувала їх у вузькому діапазоні більшу частину 2023 року.

Спот-золото о 20:09 за східним часом (00:09 за Грінвічем) стабілізувалося на рівні 1925,14 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото залишалися без змін на рівні 1930,55 доларів за унцію.

Трейдери металів шукають додаткові підказки у ключових даних щодо інфляції індексу споживчих цін у США, які мають бути опубліковані у середу, щоб оцінити, наскільки подальша інфляція знизилася у червні. Але в той час як загальна інфляція, як очікується, знизиться, базова інфляція ІСЦ, як очікується, як і раніше, залишиться високою, що, ймовірно, викличе яструбину риторику з боку ФРС.

Цього тижня також виступить безліч членів ФРС, у тому числі Ніл Кашкарі та Лоретта Местер. Члени центрального банку досі повторювали позицію голови ФРС Джерома Пауелла про те, що для зниження жорсткої інфляції, як і раніше, потрібне подальше підвищення ставок.

Пауелл зазначив щонайменше ще два підвищення цього року - сценарій, який віщує посилення тиску на ринки металів. Але очікується, що підвищення ставок також чинитиме тиск на економічне зростання, що, у свою чергу, може стимулювати попит на золото як притулок.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли у вівторок, оскільки низка слабких економічних показників з Китаю спонукала ставки на додаткові заходи державного стимулювання найбільшого у світі імпортера міді.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,2% - до $3,7952 за фунт.

Дані в понеділок довели, що Китай опинився на межі споживчої дефляції на тлі погіршення економічної ситуації в країні. Але це також посилило очікування того, що уряд вживе додаткових екстрених заходів щодо витрат на підтримку зростання.

Народний банк Китаю в понеділок продовжив фінансову підтримку сектору нерухомості, що відчуває труднощі, до кінця 2024 року, оскільки він прагне підтримати найбільші економічні двигуни країни.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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