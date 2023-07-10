Долар слабшає, китайський юань отримує підтримку від надій на стимули

Долар був в обороні у понеділок, оскільки інвестори знизили очікування щодо подальшого зростання відсоткових ставок у США після того, як дані про зайнятість у США показали найнижче зростання за 2,5 роки.

Дані у п'ятницю показали, що економіка США додала 209 000 робочих місць минулого місяця, що вперше за 15 місяців не виправдало ринкових очікувань.

Це призвело до падіння прибутковості казначейських облігацій США та зниження курсу долара майже на 1% по відношенню до кошика валют у п'ятницю, тоді як єна та фунт стерлінгів зросли.

Востаннє японська єна знизилася більш ніж на 0,2% до 142,45 за долар на початку торгів в Азії, втративши частку свого зростання на 1,4% із п'ятниці.

Пара долар/єна особливо чутлива до прибутковості США, оскільки відсоткові ставки Японії тримаються біля нуля.

«Я підозрюю, що ви отримали ринок, який входив до (зарплатних відомостей) з високими очікуваннями... тому, пам'ятаючи про це, люди урізали деякі з цих доларових довгих позицій», - сказав Кріс Вестон, керівник відділу досліджень у Pepperstone.

"Ми також бачили великі притоки назад в єну, ми бачили, як деякі люди хотіли покрити деякі з цих коротких позицій в єні".

Британський фунт зміцнився близько річного піку в 1,2850 долара, досягнутого в п'ятницю, і востаннє торгувався на рівні 1,28325 долара, тому що зростають ставки на те, що тривка інфляція у Великій Британії змусить Банк Англії підняти процентні ставки до 25-річного максимуму 6,5%. Грудень.

Євро впав на 0,07% до 1,0962 долара після зростання на 0,7% у п'ятницю, тоді як індекс долара США зріс на 0,06% до 102,36, але залишився неподалік двотижневого мінімуму п'ятниці 102,22 .

"Я, звичайно, не довіряю цьому руху долара США... незалежно від того, чи буде він стійким", - сказав Вестон. «Але це кричить про те, що ринок явно бачить ФРС на пізнішому етапі циклу (монетарного посилення)».

В Азії дані, опубліковані в понеділок, показали, що дефляція виробничих потужностей у Китаї посилилася в червні і не виправдала очікувань, тоді як споживчі ціни не змінилися, оскільки відновлення після COVID сповільнилося.

Реакція ринку на ці дані була значною мірою приглушеною, оскільки це породило надії на те, що китайська влада незабаром оголосить про подальші заходи щодо стимулювання економіки.

У результаті офшорний юань і австралійський долар, які вважаються ліквідними аналогами юаня на міжнародних ринках, оскільки Китай є найбільшим покупцем австралійського експорту, лише трохи послабшали після виходу даних.

Офшорний юань востаннє торгувався на рівні 7,2290 за долар, тоді як австралійський долар упав на 0,14% до 0,6683 долара.

"М'якіший індекс споживчих цін, як і раніше, відображає слабкий внутрішній попит, в той час як дефляція цін виробників підкреслює навантаження на заводи", - сказав валютний стратег OCBC Крістофер Вонг.

"(Це) в основному говорить про те, що Китаю потрібна стимулююча підтримка".

Новозеландський долар впав на 0,12% до 0,62015 доларів.