Азіатські фондові індекси падають, оскільки побоювання щодо підвищення ставок наростають

Більшість азіатських акцій різко впали в п'ятницю, збільшивши втрати з попередньої сесії, оскільки ознаки сталого ринку праці в США посилили побоювання щодо зростання відсоткових ставок, і тепер основна увага приділяється даним із зайнятості в несільськогосподарському секторі, які мають бути опубліковані пізніше цього ж дня .

Регіональні ринки перейняли слабкість від Волл-стріт. Американські акції зазнали різких втрат за ніч після того, як дані показали, що кількість робочих місць у приватному секторі зросла в червні набагато більше, ніж очікувалося.

Дані показали, що ринок праці США залишається стійким, і викликали побоювання, що Федеральна резервна система діятиме більш агресивно щодо підвищення відсоткових ставок і стримування інфляції. Прибутковість долара та облігацій США зросла на цьому тлі, що чинило тиск на фондові ринки.

Дані за четвер також віщують аналогічну тенденцію в даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі, які будуть опубліковані пізніше у п'ятницю.

Технологічні азіатські ринки були одними з найгірших за день: гонконгський індекс Hang Seng та південнокорейський KOSPI впали на 1% та 1,3% відповідно.

На KOSPI також вплинули збитки Samsung Electronics Co Ltd після того, як конгломерат відзначив різке зниження прибутку у другому кварталі через слабкий світовий попит на мікросхеми. Акції Samsung впали на 2,2%, при цьому втрати вплинули на акції інших виробників мікросхем.

Акції японської Advantest Corp впали на 0,9%, а виробник чипів SK Hynix Inc - на 1,4%.

Зростання відсоткових ставок викликає слабкість акцій технологічних компаній, зменшуючи привабливість майбутніх доходів від сектора, оскільки державний борг починає пропонувати аналогічну та безпечнішу прибутковість.

Ширші азіатські ринки також відступили на тлі побоювань, що зростання відсоткових ставок обмежить приплив капіталу в регіон. Японський Nikkei 225 впав на 0,2%, а TOPIX втратив 0,4%, оскільки обидва індекси продовжують відступати від 33-річних максимумів.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,6% і 0,4% відповідно, оскільки низка слабких економічних показників минулого тижня погіршила перспективи найбільшої економіки Азії. Побоювання щодо Китаю вплинули на австралійський індекс ASX 200, який впав на 1,4%.

Індійські акції продемонстрували найкращу динаміку в Азії за тиждень: еталонні індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 цього тижня досягли серії послідовних рекордних максимумів.

Обидва індекси зросли приблизно на 1,6% за тиждень, значно перевищивши втрати своїх азіатських аналогів на тлі зростання оптимізму з приводу індійської економіки.

Це, у поєднанні з позитивними прогнозами щодо доходів для компаній із «блакитними фішками», також викликало шквал іноземних покупок місцевих акцій за останній квартал. Але аналітики, як і раніше, попереджають, що індійські акції можуть трохи консолідуватися у третьому кварталі.