Долар стабільний перед протоколом ФРС; єна торгується нижче зони інтервенції

Долар дрейфує, по відношенню до основних валют, у середу близько середини свого діапазону за останні три тижні, оскільки трейдери з нетерпінням чекають на публікацію протоколу останнього засідання Федеральної резервної системи, щоб отримати підказки про напрям грошово-кредитної політики.

Індекс долара, який вимірює валюту по відношенню до кошика шести основних валют, включаючи євро та єну, практично не змінився на рівні 103,02 після того, як з початку червня коливався між 103,75 та 102,75.

Євро зміцнився на 0,1% до 1,0886 доларів, частково компенсувавши падіння на 0,34% напередодні.

Долар коливався приблизно на половину єни нижче за рівень 145 (рівень , який спровокував інтервенцію японської влади минулої осені) після того, як минулого тижня він ненадовго піднявся до 145,07 вперше з листопада.

Зміни курсу долара до ієни загалом відслідковували прибутковість 10-річних казначейських облігацій США, яка в Токіо впала до 3,841% після відновлення торгів після святування Дня незалежності 4 липня.

"Очевидно, що на цьому рівні ринок звертає увагу на потенційний ризик інтервенції, але в середньостроковій перспективі ринок очікує подальшого зниження єни", - сказав Шусуке Ямада, головний стратег з форекс та ставок у Bank of China. Америка в Токіо.

«Ми не бачимо дуже високої ймовірності того, що Міністерство фінансів буде втручатися на тому ж рівні, що й минулого року, і якщо рух не буде швидким, нижчим за 150, ми можемо взагалі не побачити інтервенцію».

Австралійський долар не змінився на рівні 0,6690 долара, зберігши зростання попереднього дня на 0,32%.

У вівторок австралійський долар спочатку знизився після того, як Резервний банк Австралії залишив відсоткові ставки без змін, але незабаром повернувся до зростання, оскільки трейдери роблять ставку на те, що цикл посилення знову відновиться ще з одним або навіть двома підвищеннями на картах.

Зміцнення китайського юаня, яке підтримало ставки на стимулювання з боку Пекіна, щоб підтримати хитке відновлення економіки у ключовому торговому партнері Австралії, також підтримало валюту антипод.

Курс юаня практично не змінився на рівні 7,231 за долар на офшорних торгах після зростання на 0,3% у вівторок, коли він продовжив відскок від восьмимісячного мінімуму минулого тижня 7,2857.