Золото суне вгору перед протоколом ФРС, мідь приглушена через проблеми з Китаєм

Ціни на золото стабілізувалися після невеликого зростання напередодні в середу, оскільки інвестори причаїлися перед червневим засіданням Федеральної резервної системи, тоді як ціни на мідь знизилися на тлі побоювань відновлення торгової війни між США і Китаєм.

Жовтий метал трохи відновився за останні три сесії після падіння минулого тижня нижче за рівень підтримки $1900 за унцію. Побоювання щодо підвищення відсоткових ставок у США були найбільшим джерелом тиску на ціни на золото.

Спот-золото о 20:26 за східним часом (00:26 за Грінвічем) стабілізувалося на рівні 1926,38 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото залишалися без змін на рівні 1933,85 доларів за унцію.

Тепер усю увагу було зосереджено на протоколі червневого засідання ФРС, щоб не пропустити нові сигнали щодо динаміки відсоткових ставок у США. У той час як центральний банк залишив ставки без змін минулого місяця, він також зазначив щонайменше ще два підвищення цього року з огляду на те, що інфляція все ще залишається високою.

Голова ФРС Джером Пауелл також підтвердив це у серії свідчень та звернень за останні два тижні.

Ринки оцінюють із ймовірністю 88%, що центральний банк підвищить ставки на 25 базисних пунктів пізніше у липні. Хоча останні дані показали, що загальна інфляція у США знизилася, базова інфляція, як і раніше, залишалася стійкою і значно перевищувала цільовий діапазон ФРС.

Тенденція вказує на посилення тиску на золото протягом найближчих місяців, хоча очікування потенційної рецесії в США також викликали деякий попит на жовтий метал як притулок.

Аналітики IG заявили, що вони перейдуть до позитивного ухилу щодо спотового золота, якщо воно зможе відновити рівень опору від 1925 до 1935 доларів за унцію.

Ціни на мідь залишалися під тиском у середу після того, як великий імпортер Китай заблокував експорт деяких продуктів з галію та германію, які є ключовими інгредієнтами у процесі виробництва мікросхем у США.

Ф'ючерси на мідь трохи впали до $3,7855 за фунт.

Дії Китаю, які були відповіддю на заходи США щодо блокування доступу Китаю до ключових технологій виробництва мікросхем, посилили побоювання щодо серйознішого торгового конфлікту між найбільшими економіками світу.

Зокрема, інвестори побоювалися нових збоїв у глобальних ланцюжках поставок, особливо якщо Китай заблокує експорт рідкісноземельних мінералів, найбільшим експортером яких є Китай.

Цей крок також відбувається в той час, коли економіка Китаю перебуває на межі, оскільки вона щосили намагається одужати від трьох років суворих правил боротьби з COVID. Очікується, що будь-які подальші фактори стримування для китайської економіки знизять її апетит до міді.

Пізніше в середу будуть опубліковані дані сектору послуг Китаю.