Єна стабільна, ринки готові до інтервенцій; Австралійський долар виріс перед рішенням РБА

Єна виросла у вівторок, але залишалася вразливою для подальшого ослаблення, коливаючись біля ключового рівня 145 за долар, оскільки ринки були готові до ознак інтервенції, тоді як австралійський долар виріс напередодні політичного рішення центрального банку.

Єна зросла на 0,17% до 144,42 за долар, але залишалася близькою до восьмимісячного мінімуму минулого тижня в 145,07 за долар, що спонукало міністра фінансів Шуничі Судзукі застерегти від надмірного продажу єни.

Раніше у вівторок головний фінансовий офіціал Японії Масато Канда заявив, що офіційні особи майже щодня перебувають у тісному контакті з міністром фінансів США Джанет Йеллен та іншими закордонними владами з питань валют та ширших фінансових ринків.

"Це посилає сигнали про те, що може статися скоординована інтервенція, оскільки єна продовжує коливатися вище за 144 долари", - сказав Чару Чанана, ринковий стратег Saxo Markets.

«Скоординована інтервенція зазвичай має більш тривалий вплив на єну, ніж одностороння інтервенція».

Японія купувала єну у вересні, що стало її першою спробою на ринку підвищити свою валюту з 1998 року, оскільки обіцянка Банку Японії зберігати надм'яку політику, поки це необхідно, призвело до того, що єна впала до 145 за долар. Банк знову втрутився у жовтні після того, як єна впала до 32-річного мінімуму 151,94.

По відношенню до кошика валют долар знизився на 0,039% до 102,910 після того, як дані, опубліковані напередодні, показали, що виробництво в США ще більше впало в червні, досягнувши рівнів, які востаннє спостерігалися, коли країна оговталася від першої хвилі пандемії COVID -19.

"Ми очікуємо, що економіка США зіткнеться з рецесією, починаючи з третього кварталу 23 роки", - Крістіна Кліфтон, старший валютний стратег Commonwealth Bank of Australia, додавши, що це, ймовірно, буде спокійний день для валютного ринку без будь-яких серйозних даних або виступів центробанків. Ринки США закриті через святкування Дня незалежності 4 липня.

Цього тижня увага інвесторів буде зосереджена на даних про зарплати у несільськогосподарському секторі, а також на звіті про зайнятість, щоб отримати додаткові відомості про ширший ринок праці у Сполучених Штатах. Також у середу має бути опублікований протокол червневого засідання Федеральної резервної системи США.

Ринки оцінюють майже 87% ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів на наступному засіданні Федеральної резервної системи в кінці місяця, показав інструмент CME FedWatch.

У центрі уваги азіатського ринка буде політичне рішення Резервного банку Австралії.

Ринки схиляються до паузи, при цьому свопи оцінюють можливість утримання ставок у 63% після того, як дані минулого тижня показали, що споживча інфляція сповільнилася до 13-місячного мінімуму в травні. Але думки економістів розділилися: 16 із 31 опитаних Reuters очікували підвищення, а решта прогнозували, що банк залишиться в силі.

Після несподіваної паузи у квітні та подальших підвищень у травні та червні економісти в останні місяці в основному розділилися на думку щодо наступного кроку РБА.

Кліфтон із ЦБА заявив, що незначне зниження інфляції у травні має порадувати РБА, але з урахуванням жорсткого ринку праці, а також все ще високого цінового тиску підвищення на 25 базисних пунктів не стане несподіванкою.

«За нашими оцінками підвищення австралійського долара скромно підштовхне на 0,8%, якщо заява після зустрічі не буде голубиною. Жодні зміни чи голубине підвищення не можуть призвести до незначного зниження австралійського долара».

Австралійський долар був на рівні 0,668 долара, що на 0,16% більше по відношенню до долара США, тоді як новозеландський долар також зріс на 0,16% до 0,616 долара.

Євро зріс на 0,02% до 1,0913 долара, у той час як фунт стерлінгів був останнім на рівні 1,2699 долара, що на 0,06% більше за день.