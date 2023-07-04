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Золото піднімається вище рівня підтримки в 1900 доларів, очікується більше сигналів від ФРС

08:14 04.07.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото стабілізувалися вище за ключові рівні підтримки у вівторок, але жовтий метал, як і раніше, залишався під тиском, оскільки цього тижня ринки чекали нових сигналів про грошово-кредитну політику від Федеральної резервної системи.

Ціни на дорогоцінні метали дещо знизилися за останні дві сесії після того, як ключовий показник інфляції ФРС за травень виявився нижчим за очікуваня. Але очікується, що центральний банк підвищить ставки у липні.

Істотно слабші, ніж очікувалося, дані з виробництва США також посилили побоювання з приводу уповільнення зростання, стимулюючи деякі потоки в золото.

Але, незважаючи на недавнє зростання, золото, як і раніше, торгувалося поблизу найслабшого рівня майже за чотири місяці. Спот-золото о 20:26 за східним часом (00:26 за Грінвічем) залишилось на рівні 1920,91 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото стабілізувалися на рівні 1928,55 долара за унцію.

Ринки, як і раніше, насторожено ставляться до золота напередодні нових сигналів від ФРС цього тижня, починаючи з червневого засідання центрального банку, яке має відбутися в середу. Хоча банк зберіг ставки на стабільному рівні, цього року він також відзначив щонайменше ще два підвищення.

Зростання відсоткових ставок не обіцяє золоту нічого хорошого з огляду на те, що вони збільшують альтернативну вартість володіння жовтим металом.

Дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі за червень також мають бути опубліковані у п'ятницю і, як очікується, враховуватимуться при ухваленні рішення ФРС щодо процентної ставки пізніше цього місяця.

Ринки оцінюють із ймовірністю 88%, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів у липні, враховуючи, що інфляція, як і раніше, значно перевищує цільовий діапазон центрального банку. Перспектива високих ставок сильно вплинула на золото за останні два місяці і, як очікується, обмежить серйозне відновлення цього жовтого металу.

Інші дорогоцінні метали також були приглушені цього тижня. Платина зросла на 0,2%, а ф'ючерси на срібло залишились без змін.

Серед промислових металів ціни на мідь ознаменували сильний початок тижня, незважаючи на слабкі дані про виробничу активність із США та Китаю.

Активність у США у червні скоротилася більше, ніж очікувалося, тоді як зростання у виробничому секторі Китаю знизилося протягом місяця, як показали окремі опитування у понеділок.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до $3,7955 за фунт після зростання майже на 0,7% у понеділок.

Нещодавнє зростання червоного металу було значною мірою зумовлене вигідними покупками, при цьому мідь, як і раніше, торгується з мінусом за рік на тлі побоювань, що глобальні економічні умови погіршаться через високі процентні ставки та інфляцію.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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