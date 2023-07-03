Єна вагається, долар слабкий, оскільки трейдери зважують можливість підвищення ставки ФРС

Єна в понеділок залишалася трохи нижче за психологічно важливий бар'єр у 145 за долар США, у той час як долар відставав після того, як економічні дані США минулого тижня показали невелике зниження інфляції та споживчих витрат.

Єна ослабла на 0,03% до 144,38 за долар на азіатських торгах, щоб дати поштовх на початку другої половини року, впавши на 9% по відношенню до долара за перші шість місяців року.

По відношенню до євро єна коливалася на рівні 157,495, нижче 15-річного мінімуму в 158, якого вона торкнулася минулого тижня. Вона була на рівні 183,47 за фунт стерлінгів, що трохи нижче за мінімум за сім з половиною років у 183,86, досягнутого в п'ятницю.

Азіатська валюта ненадовго подолала позначку 145 за долар у п'ятницю, досягнувши майже восьмимісячного мінімуму в 145,07, оскільки інвестори стежать за тим, чи японська влада буде втручатися у валютний ринок.

Міністр фінансів Шуничі Судзукі у п'ятницю заявив, що Японія зробить відповідні кроки у відповідь на надмірне ослаблення єни, в останньому коментарі міністрів та офіційних урядових осіб.

"Інтервенція найкраще сприймається як сходи ескалації", - сказав Марк Чандлер, головний ринковий стратег Bannockburn Forex.

«Серед найвищих щаблів - скоординоване втручання... Низькі сходи ескалації - це різні типи вербального втручання».

Японія купила єну у вересні, що стало її першою спробою на ринку зміцнити свою валюту з 1998 року, після того, як рішення Банку Японії (BOJ) про збереження ультрам'якої політики призвело до того, що єна впала до 145 за долар.

Він знову втрутився у жовтні після того, як єна впала до 32-річного мінімуму 151,94.

Тим не менш, ділові настрої в другому кварталі покращилися, оскільки ослаблення обмежень на постачання та скасування обмежень, пов'язаних з пандемією, призвели до збільшення виробництва та споживання, як показало опитування центрального банку, що є ознакою того, що економіка знаходиться на шляху до сталого відновлення.

У центрі уваги інвесторів цього тижня будуть протоколи червневого засідання Федеральної резервної системи США, яке відбудеться у середу.

Центральний банк вирішив залишити відсоткові ставки без змін на своєму червневому засіданні, але натякнув, що до кінця року вартість запозичень, можливо, все ж таки доведеться підвищити на цілих піввідсотка.

Дані у п'ятницю показали нижчу, ніж очікувалося, інфляцію у травні, тоді як споживчі витрати різко знизилися, що ще раз свідчить про те, що посилення ФРС дає бажаний ефект.

Індекс витрат на особисте споживання (PCE) додав 0,1% за місяць після зростання на 0,4% у квітні. Він зріс на 3,8% у річному обчисленні, знизившись із переглянутих 4,3% у попередньому місяці.

Показники PCE, як і раніше, були набагато вищими за цільовий рівень інфляції ФРС у 2%.

"Економіка США не сповільнюється, як прогнозувалося", - заявили стратеги Citi у клієнтському дописі. «Напрочуд сильне зростання робочих місць утримує ринки праці напруженими, забезпечуючи при цьому номінальну купівельну спроможність для стимулювання споживання послуг».

Ринки оцінюють можливість підвищення ставок ФРС на 25 базисних пунктів на липневому засіданні з ймовірністю 84%, показав інструмент CME FedWatch.

Увага інвесторів також буде прикута до огляду вакансій та плинності кадрів Департаменту праці, або JOLTS, та щомісячного звіту про заробітну плату, який має бути представлений пізніше цього тижня, що допоможе оцінити ринок праці у Сполучених Штатах.

Відносно кошика валют долар торгувався на рівні 102,94, впавши в п'ятницю на 0,4%. Євро впав на 0,04% - до 1,0906 долара. Востаннє фунт коштував 1,2694 долари, знизившись на 0,08% за день.

Австралійський долар упав на 0,14% до 0,666 долара, а новозеландський долар зріс на 0,16% до 0,613 долара.