Долар закляк; Австралійський долар падає через уповільнення інфляції

Долар США майже не змінився в середу, оскільки стійкі економічні дані послабили побоювання інвесторів щодо рецесії та підвищили схильність до ризику, хоча це також вказувало на те, що Федеральній резервній системі, можливо, доведеться продовжити підвищення ставок.

Австралійський долар різко впав через зниження споживчої інфляції у травні.

Дані показали, що довіра споживачів у США зросла у червні до найвищого рівня майже за півтора роки, тоді як ділові витрати у травні, схоже, залишилися на колишньому рівні, що вказує на те, що економіка залишається на міцній основі.

Згідно з інструментом CME FedWatch, ринки оцінюють 77-відсоткову ймовірність підвищення ставки ФРС наступного місяця на 25 базисних пунктів, але не більше.

Долар зріс до кошика валют на 0,029% до 102,53, після падіння на 0,24% напередодні. Індекс долара, як очікується, знизиться приблизно на 1,5% на місяць.

Родріго Катріл, старший валютний стратег National Australia Bank, сказав, що дані США підживлюють тему «галузевої рецесії», що грає з різними лагами, що ускладнює роботу ФРС зі стримування інфляції.

«Загалом дані говорять нам, що ФРС повинна тримати ногу на педалі посилення».

Увага інвесторів буде прикута до коментарів голови ФРС Джерома Пауелла на Форумі європейських центральних банків у Сінтрі, Португалія, які можуть дати сигнали щодо зміни процентних ставок.

"Ми очікуємо, що Пауелл підтвердить свою яструбину позицію", - сказала Керол Конг, валютний стратег Австралійського банку Співдружності. "Хоча ми сумніваємося, що його коментарі суттєво підвищать ціни FOMC".

Пауелл візьме участь у дискусії разом з Ендрю Бейлі з Банку Англії, Крістін Лагард з Європейського центрального банку та Кадзуо Уеда з Банку Японії.

Тим часом австралійський долар упав на 0,72% до 0,6637 долара після того, як темпи інфляції споживчих цін в Австралії сповільнилися до 13-місячного мінімуму в травні через різке зниження цін на пальне.

Показник базової інфляції також знизився, що свідчить про те, що відсоткові ставки, можливо, не доведеться знову підвищуватися в липні.

Ківі впав на 0,47% по відношенню до долара до 0,613 долара.

Євро знизився на 0,1% до 1,0948 долара після зростання на 0,5% за ніч після яструбиних коментарів президента ЄЦБ Лагард. Стерлінг коштував $1,2734, знизившись за день на 0,09%.

Японська єна зміцнилася на 0,16% до 143,81 за долар, але залишилася близькою до семимісячного мінімуму 144,18, якого вона торкнулася у вівторок.

Японська влада перебуває під новим тиском, щоб зупинити нове зниження єни, викликане ринковими очікуваннями того, що Банк Японії збереже відсоткові ставки на наднизькому рівні, навіть незважаючи на те, що інші центральні банки посилюють грошово-кредитну політику для стримування інфляції.

«З огляду на те, що зростання долара щодо єни буде продовжуватися, ми вважаємо, що ризик збільшився через те, що Міністерство фінансів втручається у валютний ринок, купуючи єну», - сказав Конг із ЦБ.

«Однак ми відзначаємо, що швидкість змін, а не рівень має найбільше значення у рішенні Мінфіну про втручання».