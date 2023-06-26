Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар стабільний, оскільки інвестори розмірковують про світові ставки та економічні перспективи

07:20 26.06.2023 |

Фінанси

 

У понеділок долар тримався близько тижневого максимуму щодо своїх основних конкурентів, оскільки трейдери зважували вплив тривалих циклів посилення грошово-кредитної політики на перспективи глобального зростання, а побоювання щодо глибокого спаду в основних економіках зберігалися.

Інвестори також були напоготові після захопливих подій вихідних у Росії, хоча реакція на валютному ринку була стримана, оскільки вони оцінювали наслідки невдалого заколоту.

Євро відновлював свої втрати з минулого тижня та востаннє зріс на 0,07% до 1,0902 долара на азіатських торгах.

Єдина валюта впала до тижневого мінімуму в п'ятницю після того, як дані показали, що зростання бізнесу в єврозоні в червні практично зупинилося на тлі спаду у виробничій діяльності, що поглиблюється, і повільного розширення домінуючої в єврозоні галузі послуг.

Фунт стерлінгів зріс на 0,1% до 1,27285 долара, частково компенсувавши падіння на 0,8% минулого тижня після надмірного підвищення ставки на 50 базисних пунктів Банком Англії, що викликало побоювання британської рецесії.

Дані Flash Purchasing Managers Index (PMI), що вийшли в п'ятницю, показали, що цього місяця економіка Великобританії демонструє ознаки уповільнення, але інфляційний тиск залишається високим.

Тим часом ділова активність у США в червні впала до тримісячного мінімуму, а спад у виробничому секторі посилився, хоча загальна картина вказувала на те, що економічне зростання у другому кварталі дещо підвищилося.

"Знову ж таки (був) ще один набір слабких даних PMI з Європи", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia. «Навпаки, дані PMI у Великій Британії та США продовжують залишатися досить стійкими перед агресивним підвищенням відсоткових ставок.

«Агресивне посилення грошово-кредитної політики в основних економіках... ймовірно, продовжить погіршувати світову економіку, що підтримає долар США як притулок».

До кошика валют долар США стабілізувався на позначці 102,71 після зростання більш ніж на 0,5% минулого тижня, вперше майже за місяць.

В іншому місці японська єна зросла на 0,3% до 143,27 за долар, хоча була недалеко від більш ніж семимісячного мінімуму 143,87, досягнутого в п'ятницю.

Резюме думок на червневому засіданні Банку Японії (BOJ) з питань політики показало, що член правління сказав, що центральний банк має обговорити перегляд своєї політики контролю за кривою прибутковості на ранній стадії.

В останні тижні єна знову опинилася під тиском на тлі різкого контрасту між ультра-голубиною позицією Банку Японії та яструбиною позицією центральних банків в інших країнах.

Головний валютний дипломат Японії Масато Канда заявив у понеділок, що влада буде реагувати на будь-які надмірні рухи на валютному ринку, попередивши, що недавні рухи єни були «стрімкими».

Торговці також уважно стежили за розвитком подій у Росії після того, як добре озброєні російські найманці пішли з Ростова на півдні Росії в рамках угоди, яка зупинила їхнє швидке просування на Москву, але викликала в неділю питання про владу президента Володимира Путіна.

Чутливий до ризику австралійський долар упав на 0,07% до 0,66745 долара, а ківі зріс на 0,19% до 0,61555 долара.

"Якщо ситуація в Росії різко погіршиться, це може різко вплинути на такі валюти, як австралійський долар, тому ми продовжуватимемо стежити за цим", - сказав Конг із CBA.

Китай також повертається після вихідних, і ринки очікують на подальші заходи підтримки з боку Пекіна, щоб стимулювати нестійке відновлення економіки країни.

Офшорний юань вагався близько семимісячного мінімуму на рівні 7,2162 за долар.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7738
  0,4114
 1,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6544  0,00 0,01 37,3428  0,01 0,02
EUR 40,2039  0,03 0,08 41,0261  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на 23.06.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес