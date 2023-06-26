Долар стабільний, оскільки інвестори розмірковують про світові ставки та економічні перспективи

У понеділок долар тримався близько тижневого максимуму щодо своїх основних конкурентів, оскільки трейдери зважували вплив тривалих циклів посилення грошово-кредитної політики на перспективи глобального зростання, а побоювання щодо глибокого спаду в основних економіках зберігалися.

Інвестори також були напоготові після захопливих подій вихідних у Росії, хоча реакція на валютному ринку була стримана, оскільки вони оцінювали наслідки невдалого заколоту.

Євро відновлював свої втрати з минулого тижня та востаннє зріс на 0,07% до 1,0902 долара на азіатських торгах.

Єдина валюта впала до тижневого мінімуму в п'ятницю після того, як дані показали, що зростання бізнесу в єврозоні в червні практично зупинилося на тлі спаду у виробничій діяльності, що поглиблюється, і повільного розширення домінуючої в єврозоні галузі послуг.

Фунт стерлінгів зріс на 0,1% до 1,27285 долара, частково компенсувавши падіння на 0,8% минулого тижня після надмірного підвищення ставки на 50 базисних пунктів Банком Англії, що викликало побоювання британської рецесії.

Дані Flash Purchasing Managers Index (PMI), що вийшли в п'ятницю, показали, що цього місяця економіка Великобританії демонструє ознаки уповільнення, але інфляційний тиск залишається високим.

Тим часом ділова активність у США в червні впала до тримісячного мінімуму, а спад у виробничому секторі посилився, хоча загальна картина вказувала на те, що економічне зростання у другому кварталі дещо підвищилося.

"Знову ж таки (був) ще один набір слабких даних PMI з Європи", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia. «Навпаки, дані PMI у Великій Британії та США продовжують залишатися досить стійкими перед агресивним підвищенням відсоткових ставок.

«Агресивне посилення грошово-кредитної політики в основних економіках... ймовірно, продовжить погіршувати світову економіку, що підтримає долар США як притулок».

До кошика валют долар США стабілізувався на позначці 102,71 після зростання більш ніж на 0,5% минулого тижня, вперше майже за місяць.

В іншому місці японська єна зросла на 0,3% до 143,27 за долар, хоча була недалеко від більш ніж семимісячного мінімуму 143,87, досягнутого в п'ятницю.

Резюме думок на червневому засіданні Банку Японії (BOJ) з питань політики показало, що член правління сказав, що центральний банк має обговорити перегляд своєї політики контролю за кривою прибутковості на ранній стадії.

В останні тижні єна знову опинилася під тиском на тлі різкого контрасту між ультра-голубиною позицією Банку Японії та яструбиною позицією центральних банків в інших країнах.

Головний валютний дипломат Японії Масато Канда заявив у понеділок, що влада буде реагувати на будь-які надмірні рухи на валютному ринку, попередивши, що недавні рухи єни були «стрімкими».

Торговці також уважно стежили за розвитком подій у Росії після того, як добре озброєні російські найманці пішли з Ростова на півдні Росії в рамках угоди, яка зупинила їхнє швидке просування на Москву, але викликала в неділю питання про владу президента Володимира Путіна.

Чутливий до ризику австралійський долар упав на 0,07% до 0,66745 долара, а ківі зріс на 0,19% до 0,61555 долара.

"Якщо ситуація в Росії різко погіршиться, це може різко вплинути на такі валюти, як австралійський долар, тому ми продовжуватимемо стежити за цим", - сказав Конг із CBA.

Китай також повертається після вихідних, і ринки очікують на подальші заходи підтримки з боку Пекіна, щоб стимулювати нестійке відновлення економіки країни.

Офшорний юань вагався близько семимісячного мінімуму на рівні 7,2162 за долар.