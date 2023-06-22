Золото зазнає четвертий день втрат

Ціни на золото мало змінилися в четвер, але оговталися від чотирьох днів поспіль втрат, оскільки невизначеність щодо наступного рішення Федеральної резервної системи за процентною ставкою змусила трейдерів обережно ставитися до жовтого металу.

Ціни на дорогоцінні метали ненадовго досягли тримісячного мінімуму в середу, перервавши місячне затишшя після того, як голова ФРС Джером Пауелл заявив перед комітетом Палати представників з фінансових послуг Конгресу, що відсоткові ставки, ймовірно, мають піднятися вище, щоб приборкати інфляцію.

Пауелл тепер має дати свідчення перед Банківським комітетом Сенату пізніше, що може дати більше сигналів щодо майбутнього підвищення ставок. Будь-які сигнали про грошово-кредитну політику, ймовірно, вплинуть на ціни на золото з огляду на чутливість жовтого металу до прибутковості в США.

Спотове золото о 20:13 за східним часом (00:13 за Грінвічем) стабілізувалося на рівні 1933,63 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото трохи впали до 1943,80 долара за унцію. Обидва інструменти ненадовго впали нижче за 1920 і 1930 доларів за унцію відповідно після коментарів Пауелла в середу.

Хоча голова ФРС не давав прямих сигналів про наступне підвищення ставки, його позиція щодо інфляції залишається, як до високої, у поєднанні з яструбиними сигналами ФРС минулого тижня зміцнили очікування підвищення як мінімум на 25 базисних пунктів у липні.

Ціни на ф'ючерси на фонди ФРС показують, що ринки оцінюють із ймовірністю понад 70%, що ФРС підвищить ставки у липні.

Перспектива подальшого підвищення процентних ставок у США сильно вплинула на золото за останній місяць з огляду на те, що воно збільшує альтернативні витрати зберігання злитків.

У той час як жовтий метал торгувався в діапазоні від 1930 до 2000 доларів за останній місяць, аналітики очікують на прорив у бік зниження, особливо на тлі зміцнення долара на тлі невизначеності щодо ФРС.

Інші дорогоцінні метали також зазнали різких втрат цього тижня. Ф'ючерси на платину та срібло стабілізувалися у четвер після падіння до тримісячного мінімуму на попередній сесії.

Ціни на мідь трохи зросли в четвер, продовжуючи зростати третю сесію поспіль на тлі надій на те, що заходи стимулювання, що продовжуються, в Китаї допоможуть підтримати попит на червоний метал цього року.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до $3,9805 за фунт і торгувалися близько місячного максимуму.

Цього тижня Китай знизив базову процентну ставку за кредитами, і, як очікується, він ще більше послабить грошово-кредитну політику, намагаючись підтримати повільне відновлення економіки.

Хоча скорочення розчарувало деяких трейдерів, які сподіваються на більш глибоке скорочення, воно посилило ставки на те, що країна вживатиме додаткових заходів стимулювання для підтримки зростання.