Фінансові новини
- |
- 22.06.23
- |
- 11:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото зазнає четвертий день втрат
07:59 22.06.2023 |
Ціни на золото мало змінилися в четвер, але оговталися від чотирьох днів поспіль втрат, оскільки невизначеність щодо наступного рішення Федеральної резервної системи за процентною ставкою змусила трейдерів обережно ставитися до жовтого металу.
Ціни на дорогоцінні метали ненадовго досягли тримісячного мінімуму в середу, перервавши місячне затишшя після того, як голова ФРС Джером Пауелл заявив перед комітетом Палати представників з фінансових послуг Конгресу, що відсоткові ставки, ймовірно, мають піднятися вище, щоб приборкати інфляцію.
Пауелл тепер має дати свідчення перед Банківським комітетом Сенату пізніше, що може дати більше сигналів щодо майбутнього підвищення ставок. Будь-які сигнали про грошово-кредитну політику, ймовірно, вплинуть на ціни на золото з огляду на чутливість жовтого металу до прибутковості в США.
Спотове золото о 20:13 за східним часом (00:13 за Грінвічем) стабілізувалося на рівні 1933,63 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото трохи впали до 1943,80 долара за унцію. Обидва інструменти ненадовго впали нижче за 1920 і 1930 доларів за унцію відповідно після коментарів Пауелла в середу.
Хоча голова ФРС не давав прямих сигналів про наступне підвищення ставки, його позиція щодо інфляції залишається, як до високої, у поєднанні з яструбиними сигналами ФРС минулого тижня зміцнили очікування підвищення як мінімум на 25 базисних пунктів у липні.
Ціни на ф'ючерси на фонди ФРС показують, що ринки оцінюють із ймовірністю понад 70%, що ФРС підвищить ставки у липні.
Перспектива подальшого підвищення процентних ставок у США сильно вплинула на золото за останній місяць з огляду на те, що воно збільшує альтернативні витрати зберігання злитків.
У той час як жовтий метал торгувався в діапазоні від 1930 до 2000 доларів за останній місяць, аналітики очікують на прорив у бік зниження, особливо на тлі зміцнення долара на тлі невизначеності щодо ФРС.
Інші дорогоцінні метали також зазнали різких втрат цього тижня. Ф'ючерси на платину та срібло стабілізувалися у четвер після падіння до тримісячного мінімуму на попередній сесії.
Ціни на мідь трохи зросли в четвер, продовжуючи зростати третю сесію поспіль на тлі надій на те, що заходи стимулювання, що продовжуються, в Китаї допоможуть підтримати попит на червоний метал цього року.
Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до $3,9805 за фунт і торгувалися близько місячного максимуму.
Цього тижня Китай знизив базову процентну ставку за кредитами, і, як очікується, він ще більше послабить грошово-кредитну політику, намагаючись підтримати повільне відновлення економіки.
Хоча скорочення розчарувало деяких трейдерів, які сподіваються на більш глибоке скорочення, воно посилило ставки на те, що країна вживатиме додаткових заходів стимулювання для підтримки зростання.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Світовий банк і донори надають Україні $1,75 мільярда додаткової фінансової підтримки
|MIGA почало надавати гарантії для страхування воєнних ризиків в Україні
|ЄС не знайшов спосіб законно конфіскувати російські активи на 200 млрд євро – Bloomberg
|Глава МЗС Франції оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних із війною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Citadel Securities, Fidelity та Charles Schwab запустили криптовалютну біржу EDX
|Азіатські акції падають після виступу Пауелла
|Долар слабшає, оскільки свідчення Пауелла мало кого дивують
|Золото зазнає четвертий день втрат
|Волл-стріт продовжує розпродаж, оскільки Пауелл натякає на подальше підвищення ставок
|19 міжнародних банків створюють мегаплатформу для інвестицій в Україну
Бізнес
|У ЄС хочуть заборонити європейським компаніям виробляти найважливіші технології у Китаї
|Японська компанія хоче створити плавуче місто Dogen City діаметром 4 км на 40 000 осіб із власним космодромом
|Honda представила новий кросовер Elevate
|Вчені створили перший у світі зародок людини у лабораторії
|Intel отримає від Німеччини майже $11 млрд субсидій на будівництво великого заводу в Магдебурзі
|Skoda представила кросовер Enyaq в комплектації Laurin & Klement
|ЄС проголосував за повернення знімних акумуляторів для споживчих пристроїв, але з деякими винятками для смартфонів та планшетів