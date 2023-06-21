Ціни на золото близькі до 3-місячних мінімумів у міру наближення показань Пауелла

Ціни на золото коливалися вище за тримісячні мінімуми в середу, долаючи різкі втрати на попередній сесії, коли трейдери повернулися до долара напередодні нових сигналів за процентними ставками в США.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл має виступити перед Конгресом сьогодні, потенційно запропонувавши більше сигналів щодо курсу грошово-кредитної політики та процентних ставок після неоднозначних сигналів від ФРС минулого тижня.

Невизначеність щодо ФРС викликала деякі притоки в долар з огляду на те, що центральний банк призупинив цикл підвищення ставок, але сигналізував про потенційне підвищення ставок пізніше цього року. Це чинило тиск на ціни на золото, утримуючи їх переважно у вузькому торговому діапазоні, що спостерігався минулого місяця.

Спот-золото залишається на рівні 1937,58 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото о 20.15 за східним часом (00.15 за Грінвічем) стабілізувалися на рівні 1948,75 доларів за унцію. Обидва інструменти впали на 0,6-0,8% у вівторок, також під тиском сильніших, ніж очікувалося, даних щодо ринку житла у США.

Але, незважаючи на падіння протягом трьох днів поспіль, ціни на золото, як і раніше, торгувалися в діапазоні від 1930 до 2000 доларів за унцію, що спостерігається з середини травня, на тлі відсутності основних каталізаторів подальшого руху.

Хоча побоювання щодо підвищення процентних ставок обмежили будь-яке значне зростання жовтого металу, вони також як і раніше підкріплюються очікуваннями погіршення економічних умов наприкінці року.

Інші дорогоцінні метали рухалися у тій самій смузі, як і золото, причому ф'ючерси на платину і срібло трохи впали в середу після різких втрат на попередній сесії.

Зараз основна увага приділяється свідченням Пауелла, які, як очікується, дадуть більше інформації про те, як ФРС планує ставитись до процентних ставок на тлі цьогорічного погіршення економічних тенденцій.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли у середу, продовживши невелике зростання порівняно з попередньою сесією після того, як Китай знизив базові кредитні ставки.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,2% до $3,8865 за фунт після зростання на 0,5% на попередній сесії.

Китай вперше за 10 місяців знизив базову процентну ставку за кредитом, оскільки країна щосили намагається випустити додаткові стимули і підтримати економічне піднесення, що сповільнюється.

Мідь підтримували надії на те, що економічні тенденції в Китаї покращаться на тлі додаткових заходів стимулювання, що, своєю чергою, підвищить апетит країни до імпорту сировинних товарів.

Але ширші настрої щодо відновлення економіки Китаю також погіршилися, оскільки низка великих інвестиційних банків скоротила свої прогнози економічного зростання на весь рік.