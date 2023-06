Волл-стріт закрилася зниженням, спинивши ралі. Ринок чекає на свідчення Пауелла

Американські фондові індекси знизилися у вівторок, закрившись на негативній території, оскільки інвестори почали скорочений через свята тиждень, фіксуючи прибуток після стійкого ралі на тлі ознак ослаблення світового попиту.

Виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла перед конгресом у середу може стати потенційним поштовхом для ринку.

Всі три основні фондові індекси США завершили сесію в мінусі, але поза мінімумами сесії, а найбільші нафтові компанії Exxon Mobil Corp і Chevron Corp чинили тиск на S&P 500 і Dow.

Широкий розпродаж іде слідом за найдовшою тижневою смугою перемог Nasdaq з березня 2019 року та найдовшою смугою S&P 500 з листопада 2021 року.

З урахуванням втрат у вівторок, еталонний індекс S&P 500 зріс цього року на 14,3%.

"Ринок намагається перевірити, чи закріпляться ці нещодавні досягнення", - сказав Роберт Павлік, старший портфельний менеджер Dakota Wealth у Ферфілді, штат Коннектикут. "Ринок працює циклічно, і останнє ралі здивувало багатьох людей".

Тепер інвестори звертають увагу на дводенні свідчення Пауелла перед Конгресом, починаючи з засідання Комітету з фінансових послуг Палати представників США у середу, який буде ретельно вивчений щодо підказок стосовно того, як довго центральний банк зберігатиме свою обмежувальну політику.

«ФРС не дала цим підвищенням достатньо часу, щоб вплинути на економіку», - додав Павлик.

"Я не знаю, чи бачить ФРС те, чого не бачать інші", - сказав Павлик. «Інфляція вже не така нестримна, як раніше. Ми бачили її у продуктових магазинах і бачили на заправній станції».

Занепокоєння з приводу уповільнення світового попиту посилилося після того, як Китай знизив свої контрольні показники кредитування, щоб підштовхнути кволий попит, що компенсує зростання кількості новобудов на 21,7%, найбільший місячний стрибк за тридцять років.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 245,25 пунктів, або 0,72%, до 34 053,87 пунктів, S&P 500 - на 20,88 пунктів, або 0,47%, до 4 388,71 пунктів, а Nasdaq Composite - на 22,28 пунктів, або 0,16%, до 13 667,29 пунктів.

З 11 основних секторів S&P 500 усі, окрім споживчих дискреційних акцій, закрилися на негативній території.

Акції енергетичного сектора пережили найбільше відсоткове падіння, впавши на 2,3%, що стало найбільшим денним падінням у секторі за місяць, оскільки ознаки послаблення попиту в Китаї призвели до зниження цін на нафту.

Акції конкурентів електромобілів Rivian Automotive Inc та Tesla Inc зросли на 5,5% та 5,3% відповідно після того, як Rivian оголосила, що погодилася прийняти стандарт зарядки Tesla.

Акції PayPal Holdings зросли на 3,7% після того, як KKR & Co погодилася придбати кредити платіжної фірми на суму до 40 млрд євро ($43,71 млрд) за принципом "купи зараз, заплати потім" у Європі.

Акції Nike впали на 3,6% після того, як Morgan Stanley заявив, що очікує тиску на маржу через надлишок товарних запасів компанії.

Акції Alibaba Group, що котируються в США, впали на 4,5% після того, як компанія електронної комерції оголосила, що Даніель Чжан піде з посади генерального директора і голови, щоб зосередитися на хмарному підрозділі компанії.

Акції Adobe Inc впали на 1,9% після повідомлення про те, що європейські антимонопольні органи готуються розслідувати угоду фірми щодо купівлі хмарної дизайнерської платформи Figma.

Акції Dice Therapeutics Inc зросли на 37,2% після того, як Eli Lilly and Co заявила, що придбає компанію за готівку приблизно за 2,4 млрд доларів.

Акції Fedex Corp впали майже на 5% під час розширених торгів після того, як компанія опублікувала квартальні результати.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищувала кількість зростаючих у співвідношенні 2,23 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,63 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 14 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 68 нових максимумів та 87 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 11,15 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,36 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.