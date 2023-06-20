Золото торгується у боковику, мідь дешевшає через зниження ставок Китаєм

Ціни на золото у вівторок практично не змінилися, оскільки цього тижня ринки очікували на подальші сигнали про грошово-кредитну політику США, тоді як ціни на мідь трохи знизилися після того, як Китай вперше за 10 місяців знизив базовий рівень кредитування.

Китай знизив свою базову процентну ставку за кредитами (LPR) на 10 базисних пунктів у всіх напрямках - крок, на який значною мірою очікували ринки - оскільки Пекін щосили намагається підтримати економічне зростання, що сповільнюється.

Але цей крок надіслав дещо негативний сигнал ринкам металів, враховуючи, що він підкреслює поглиблення тріщин у китайській економіці, незважаючи на відміну заходів щодо боротьби з COVID на початку цього року.

Ціни на мідь ще більше відступили від недавнього місячного максимуму, оскільки скорочення LPR, мабуть, було значною мірою враховано ринками.

Цьому кроку передувало зниження короткострокових та середньострокових процентних ставок у Китаї, але ринки цього очікували.

Ф'ючерси на мідь о 21:37 за східним часом (01:37 за Грінвічем) впали на 0,2% до 3,8565 долара за фунт.

Зниження ставок у Китаї відбувається на тлі того, що уряд щосили намагається підтримати уповільнення економічного зростання після того, як ряд слабких економічних показників показав, що відновлення після COVID вичерпало себе. Декілька великих інвестиційних банків, у тому числі Goldman Sachs, також скоротили свої прогнози щодо економіки Китаю цього року.

Країна є найбільшим у світі імпортером міді, причому будь-які сигнали її економіки значною мірою враховуються в цінах на сировинні товари.

Очікується, що голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл виступить перед Конгресом у середу, що може дати додаткові сигнали щодо грошово-кредитної політики США після того, як центральний банк призупинив цикл підвищення ставок минулого тижня.

Але золото опинилося під тиском, оскільки ФРС також відзначила вищу пікову процентну ставку цього року, що може передбачати нові підвищення з боку банку, оскільки він намагається протистояти жорсткій інфляції.

Золото спот впало на 0,1% до 1948,72 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,1% до 1960,15 доларів за унцію.

Невизначеність щодо підвищення процентних ставок у поєднанні зі змішаними сигналами щодо потенційної рецесії цього року утримували золото у вузькому торговому діапазоні минулого місяця.

Ціни коливалися в основному між 1925 і 2000 доларів за унцію, при цьому кілька каталізаторів дозволяли зробити прорив у будь-якому напрямку.

У той час, як перспектива підвищення процентних ставок обмежувала зростання золота, жовтий метал, як і раніше, підтримувався деяким попитом на безпечний притулок, оскільки інвестори готувалися до потенційної рецесії цього року.

Інші дорогоцінні метали наслідували ту ж тенденцію, що й золото: ф'ючерси на платину і срібло у вівторок тупцювали на місці.

Цього тижня у центрі уваги безліч спікерів ФРС, які розкажуть про грошово-кредитну політику, а також дані про ділову активність у США за червень.