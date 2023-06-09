Золото та мідь ростуть, оскільки долар різко падає через ставки на паузу у діях ФРС

Ринки золота та металів загалом стабілізувалися у п'ятницю і були налаштовані на другий тиждень зростання, оскільки долар відступив на тлі ставок на те, що Федеральна резервна система призупинить цикл підвищення ставок наступного тижня.

У четвер жовтий метал продемонстрував найкраще внутрішньоденне зростання за два тижні, досягнувши верхнього кордону торгового діапазону, що спостерігається з середини травня, оскільки стрибок кількості заявок на допомогу по безробіттю в США збільшив ставки на паузу ФРС.

Долар продемонстрував різке падіння з кінця березня після виходу даних, тоді як прибутковість казначейських облігацій також знизилася, що, у свою чергу, принесло користь ринкам металів, оціненим у доларах.

Золото спот не змінилося на рівні 1965,04 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 1979,75 долара за унцію до 20:09 за східним часом (00:09 за Грінвічем). Обидва інструменти зросли приблизно на 0,8% за тиждень.

Слабкість на ринку праці у поєднанні з деяким зниженням інфляції може призвести до того, що ФРС призупинить цикл підвищення ставок наступного тижня. Але нещодавні показники особистого споживання та кількості робочих місць у несільськогосподарському секторі перевершили очікування, зберігаючи високу невизначеність щодо того, як діятиме центральний банк.

Ціни на ф'ючерси ФРС показують, що ринки оцінюють із ймовірністю майже 76%, що ФРС зробить паузу у червні, з ймовірністю 24% для підвищення на 25 базисних ставок.

Дані споживчої інфляції також будуть доступні наступного тижня, пропонуючи більше сигналів про майбутні рішення ФРС щодо відсоткових ставок.

Хоча очікується, що жовтий метал отримає деяку підтримку, якщо ФРС зробить паузу наступного тижня, очікується, що його зростання буде обмежене, оскільки відсоткові ставки в США, ймовірно, залишаться вищими цього року.

Невизначеність щодо ФРС та економіки також утримувала золото у вузькому торговому діапазоні з середини травня, після того, як жовтий метал упав нижче психологічного рівня у 2000 доларів за унцію.

Тим не менш, погіршення економічних умов цього року може призвести до збільшення попиту на золото як прихісток, особливо у зв'язку з тим, що пауза у циклі підвищення ставок ФРС послаблює підтримку долара.

Аналітики Citi та Commerzbank заявили в четвер, що пауза ФРС, як очікується, також надасть золоту деякі бугаєві тенденції.

Ціни на мідь стабілізувалися у п'ятницю та були налаштовані на другий тиждень зростання, оскільки вони відскочили від шестимісячних мінімумів, досягнутих у травні.

Ф'ючерси на мідь залишаються на рівні 3,7875 долара за фунт і мають зрости на 1,6% цього тижня.

Але, незважаючи на двотижневе відновлення, перспективи червоного металу залишаються похмурими, особливо в умовах погіршення економічних умов у всьому світі.

Ознаки уповільнення економічного відновлення у Китаї також сильно підірвали ставлення до міді.