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Азіатські акції падають, оскільки ринки зважують побоювання ФРС та надії на стимулювання Китаю
08:33 08.06.2023 |
Більшість азіатських акцій знизилися в четвер на тлі побоювань щодо підвищення відсоткових ставок і уповільнення глобального економічного зростання, хоча оптимізм з приводу додаткових заходів стимулювання з боку Китаю допоміг обмежити деякі втрати.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite коливалися від нуля до мінімуму, тоді як гонконгський Hang Seng втратив 0,3% після того, як найбільші державні банки країни знизили ставки депозитів у юанях.
Цей крок вказує на подальше поліпшення місцевих умов ліквідності, а також може передбачати ширше зниження процентної ставки Народним банком цього місяця, оскільки Пекін щосили намагається підтримати економічне піднесення, що сповільнюється.
Слабкі економічні дані з країни продовжували надходити, а торгові дані показали несподіване зниження експорту у травні. Імпорт також впав, хоч і повільнішими темпами.
В даний час основна увага приділяється даними з інфляції в найбільшій економіці Азії, які мають бути опубліковані в п'ятницю, щоб отримати додаткові сигнали про дезінфляційну тенденцію, що триває в країні. Китайські акції значною мірою звели нанівець все зростання, досягнуте цього року, оскільки оптимізм щодо відновлення економіки країни вичерпався.
Азіатські акції загалом упали, оскільки трейдери уникали ризикованих активів перед засіданням Федеральної резервної системи наступного тижня. Ринки значною мірою розділилися з приводу того, чи центральний банк підвищуватиме або зберігатиме процентні ставки, на тлі неоднозначних сигналів про економіку США.
KOSPI Південної Кореї впав на 0,4%, оскільки уряд представив слабкі прогнози річного економічного зростання на рівні 1,6%, що становить майже половину від 3,1%, що спостерігалися у 2022 році.
Австралійський індекс ASX 200 не змінився, оскільки дані показали, що експорт країни та позитивне сальдо торговельного балансу знизилися протягом квітня. Показання передвіщають посилення тиску на австралійську економіку, оскільки вона бореться зі зростанням відсоткових ставок та високою інфляцією.
Резервний банк також підвищив ставки цього тижня та попередив про подальше послаблення австралійської економіки цього року.
Ф'ючерси на індійські акції відкрилися без змін напередодні засідання Резервного банку того ж дня. Очікується, що RBI збереже ставки на стабільному рівні.
Японські Nikkei 225 та TOPIX впали на 0,2% та 0,1% відповідно на тлі фіксації прибутку. Але втрати були значною мірою нівельовані підвищенням внутрішнього валового продукту країни за перший квартал, що вказує на деяку стійкість японської економіки.
Оптимізм щодо економіки в поєднанні з очікуваннями, що зберігаються, «голубиною» реакції Банку Японії в останні тижні призвів до того, що японські акції досягли 33-річного максимуму. Хоча цього тижня місцеві індекси фіксували прибуток, вони залишалися високо оціненими.
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