Долар падає, оскільки ставки на посилення ФРС слабшають, а борговий законопроект ухвалюється

Долар США впав майже до тижневого мінімуму по відношенню до основних валют, що стало найгіршим тижнем із середини січня, на тлі зміцнення думок про те, що Федеральна резервна система відмовиться від підвищення процентної ставки цього місяця.

Прийняття Сенатом США законопроекту про призупинення стелі боргу та запобігання катастрофічному дефолту також позбавило долар підтримки, який, хоч як це не парадоксально, був ключовим бенефіціаром через свій статус притулку.

Австралійський долар зріс після того, як підвищення мінімальної заробітної плати спричинило ставки на те, що центральний банк знову підвищить ставки наступного тижня.

Індекс долара США, який вимірює долар США по відношенню до кошика шести конкурентів, ослаб на 0,06% до 103,48 на азіатських торгах, продовживши падіння на 0,62% з четверга, гіршого дня майже за місяць.

За тиждень індекс має втратити 0,73%.

Президент ФРБ Філадельфії Патрік Харкер заявив у четвер, що «настав час хоча б натиснути кнопку «стоп» для одного засідання та подивитися, як воно піде», маючи на увазі засідання 13-14 червня.

Днем раніше керуючий ФРС Філіп Джефферсон заявив, що «відмова від підвищення ставки на найближчому засіданні дозволить комітету побачити більше даних, перш ніж ухвалювати рішення щодо ступеня додаткового посилення політики».

Деяка м'якість у виробничих даних США підтримала аргументи на користь паузи, хоча дані про робочі місця залишаються гарячими, приділяючи ще більше уваги, ніж зазвичай, щомісячному звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі.

«Сьогодні ввечері ключове значення має кількість робочих місць поза сільським господарством, яке може визначити, чи буде підвищення найближчими місяцями, чи то в червні чи липні», - сказав Шиничіро Кадота, старший валютний стратег Barclay у Токіо.

"На даний момент це дійсно залежить від даних", - додав він. «Можливо, вони вирушають у похід у червні, можливо, у липні, а можливо, вони більше не ходять».

Грошові ринки зараз бачать близько 29% шансів на підвищення порівняно з майже 70% на початку тижня.

Долар упав на 0,13% до 138,65 єни після падіння до 138,44 у четвер уперше з 24 травня.

Пара, як правило, слідує за прибутковістю довгострокових казначейських облігацій США, яка у Токіо склала 3,61% після падіння напередодні до 3,57%, найнижчого рівня з 18 листопада.

Євро майже не змінився на рівні 1,0767 долара після досягнення тижневого максимуму в 1,07685 долара на попередній сесії, коли президент Європейського центрального банку Крістін Лагард підтримала спільну валюту, заявивши, що необхідне подальше посилення політики.

Сенат США пізно ввечері у четвер ухвалив законопроект про підвищення стелі державного боргу у розмірі 31,4 трильйона доларів, підготувавши його до підписання президентом Джо Байденом.

"Це очищає останні залишки, пов'язані з усім, що буде зроблено і вичищено до X-дати в понеділок", - сказав Рей Аттрілл, голова відділу валютної стратегії в Національному банку Австралії.

«З іншого боку, це грає на руку ризикованішому позитивному погляду на ринок, який виявляється негативним для долара США».

Австралієць зріс на 0,61% до 0,6613 долара, що стало найвищим показником із 24 травня.

Основною рушійною силою стала заява незалежного австралійського органу щодо встановлення заробітної плати щодо підвищення мінімальної заробітної плати на 5,75% з 1 липня.

Наразі трейдери оцінюють можливість підвищення ставки на чверть пункту у вівторок приблизно в одну третину. Навіть якщо наступного тижня підвищення не відбудеться, ринки очікують на підвищення до осені.

"Це суттєво вплинуло на ринкові ціни на підйом RBA", - сказав Аттрілл з NAB.

«От чому австралієць сьогодні найкращий».