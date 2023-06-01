Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Золото зростає на тлі ставок на червневу паузу ФРС; стеля боргу у центрі уваги

08:01 01.06.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото зросли в четвер, продовживши період відновлення після двомісячного мінімуму на тлі ставок, що відродилися, на те, що Федеральна резервна система в червні збереже процентні ставки на колишньому рівні, тоді як законопроект про підвищення стелі боргу США близький до прийняття після схвалення Палатою представників.

Президент ФРБ Філадельфії Патрік Харкер заявив у середу, що відмова від підвищення ставки на засіданні 14 червня може дати банку більше часу для розгляду майбутніх рішень щодо ставок.

Хоча Харкер уточнив, що ФРС все ще може підвищити ставки після червня, його коментарі спровокували різкий стрибок ставок на червневу паузу - відхід від колишнього консенсусу про те, що ФРС підвищить ставки на 25 базових пунктів у червні.

Тенденція принесла деяке полегшення цінам на золото, які на початку цього тижня впали до двомісячного мінімуму через очікування посилення тиску з боку вищих процентних ставок. Зростання відсоткових ставок збільшує альтернативну вартість володіння нерентабельними активами, такими як золото, що позначається на попиті інвесторів.

Спотове золото зросло на 0,2% до 1966,42 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до двотижневого максимуму 1983,40 долара за унцію до 20:36 за східним часом (00:36 за Грінвічем). Обидва інструменти також торгувалися з підвищенням протягом тижня, оскільки вони відновилися після двомісячного мінімуму раніше.

Долар впав на 0,2% в азіатській торгівлі, що також позитивно вплинуло на ціни на метали. Але долар, як і раніше, залишався близьким до 10-тижневих максимумів, досягнутих у травні, чому сприяла перспектива більш високих ставок у США, оскільки ринки тепер очікують даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі, які мають бути опубліковані в п'ятницю, щоб отримати додаткові сигнали про грошово-кредитну політику.

У центрі уваги також залишалося голосування в Конгресі за підвищення стелі держборгу США. Палата представників проголосувала за законопроект, відправивши його на наступне голосування до Сенату до понеділка, крайнього терміну для дефолту США.

Проте цього року попит на золото може збільшитись, особливо на тлі погіршення світових економічних умов. Останні дані показали, що відновлення економіки Китаю після поновлення роботи видихається, тоді як виробнича активність у США та єврозоні також суттєво уповільнюється.

Це дуже вплинуло на ціни на промислові метали: у травні мідь впала майже до семимісячного мінімуму.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до 3,6627 долара за фунт у четвер після падіння більш ніж на 5% протягом травня.

Перспективи червоного металу сильно погіршилися через побоювання цьогорічного економічного спаду, що може підірвати попит.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0553
  0,2249
 0,57

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0646  0,02 0,07 37,5904  0,01 0,03
EUR 39,8304  0,01 0,02 40,6511  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на вчора, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес