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Золото зростає на тлі ставок на червневу паузу ФРС; стеля боргу у центрі уваги
08:01 01.06.2023 |
Ціни на золото зросли в четвер, продовживши період відновлення після двомісячного мінімуму на тлі ставок, що відродилися, на те, що Федеральна резервна система в червні збереже процентні ставки на колишньому рівні, тоді як законопроект про підвищення стелі боргу США близький до прийняття після схвалення Палатою представників.
Президент ФРБ Філадельфії Патрік Харкер заявив у середу, що відмова від підвищення ставки на засіданні 14 червня може дати банку більше часу для розгляду майбутніх рішень щодо ставок.
Хоча Харкер уточнив, що ФРС все ще може підвищити ставки після червня, його коментарі спровокували різкий стрибок ставок на червневу паузу - відхід від колишнього консенсусу про те, що ФРС підвищить ставки на 25 базових пунктів у червні.
Тенденція принесла деяке полегшення цінам на золото, які на початку цього тижня впали до двомісячного мінімуму через очікування посилення тиску з боку вищих процентних ставок. Зростання відсоткових ставок збільшує альтернативну вартість володіння нерентабельними активами, такими як золото, що позначається на попиті інвесторів.
Спотове золото зросло на 0,2% до 1966,42 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до двотижневого максимуму 1983,40 долара за унцію до 20:36 за східним часом (00:36 за Грінвічем). Обидва інструменти також торгувалися з підвищенням протягом тижня, оскільки вони відновилися після двомісячного мінімуму раніше.
Долар впав на 0,2% в азіатській торгівлі, що також позитивно вплинуло на ціни на метали. Але долар, як і раніше, залишався близьким до 10-тижневих максимумів, досягнутих у травні, чому сприяла перспектива більш високих ставок у США, оскільки ринки тепер очікують даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі, які мають бути опубліковані в п'ятницю, щоб отримати додаткові сигнали про грошово-кредитну політику.
У центрі уваги також залишалося голосування в Конгресі за підвищення стелі держборгу США. Палата представників проголосувала за законопроект, відправивши його на наступне голосування до Сенату до понеділка, крайнього терміну для дефолту США.
Проте цього року попит на золото може збільшитись, особливо на тлі погіршення світових економічних умов. Останні дані показали, що відновлення економіки Китаю після поновлення роботи видихається, тоді як виробнича активність у США та єврозоні також суттєво уповільнюється.
Це дуже вплинуло на ціни на промислові метали: у травні мідь впала майже до семимісячного мінімуму.
Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до 3,6627 долара за фунт у четвер після падіння більш ніж на 5% протягом травня.
Перспективи червоного металу сильно погіршилися через побоювання цьогорічного економічного спаду, що може підірвати попит.
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