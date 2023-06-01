Американські індекси впали, оскільки дані щодо трудових ресурсів викликають занепокоєння стосовно підвищення ставок

Фондові індекси США закрилися в середу зниженням, оскільки угода щодо підвищення стелі федерального боргу мала стати вирішальним голосуванням у Конгресі, тоді як несподівано сильні дані щодо ринку праці стривожили інвесторів, які побоюються, що Федеральна резервна система може знову підвищити відсоткові ставки в червні.

Очікується, що ввечері Палата представників проголосує за законопроект про відміну ліміту боргу в розмірі 31,4 трильйона доларів, що є важливим кроком, щоб уникнути дестабілізуючого дефолту, який може статися на початку наступного тижня без схвалення Конгресу.

Ухвалення Палатою представників відправить законопроект до Сенату, де дебати можуть продовжитися до вихідних, незадовго до дати 5 червня, коли в уряду можуть почати закінчуватися гроші.

Але більшість аналітиків передбачають схвалення законопроекту, і президент США Джо Байден заявив у середу, що очікує законопроект про стелю боргу на своєму столі наступного понеділка.

"Ринку облігацій сподобалося, що існує деяка фіскальна дисципліна, а ринку акцій сподобалося, що це не зашкодить зростанню", - сказав Бред Конгер, заступник директора з інвестицій Hirtle Callaghan & Co в Коншохокені, штат Пенсільванія.

«Я не думаю, що ми могли б просити найкращого результату».

Однак оцінки акцій завищені з огляду на високі відсоткові ставки, уповільнення економіки та необхідність подальшого зниження інфляції, сказав Конгер.

"Відверто кажучи, якщо ми справді сповільнюємося, ринок не пропонує безкоштовний обід", - сказав він. «Це буде боротьба, якщо інфляція не буде сприйнята як зниження, що ми маємо».

Міністерство праці повідомило, що кількість вакансій у США несподівано зросла у квітні, відображаючи постійну силу ринку праці, що передбачає тиск на заробітну плату та інфляцію.

На засіданні ФРС 13-14 червня трейдери ф'ючерсами підвищили до 70% можливість підвищення на 25 базисних пунктів. Але ця ймовірність впала приблизно до 32% після коментарів представників ФРС, які схиляються до того, що дехто називає «яструбиною паузою».

Глава ФРС та кандидат у віце-голови Філіп Джефферсон заявив, що відмова від підвищення ставки через два тижні дасть політикам час, щоб побачити більше даних, перш ніж приймати рішення. Президент ФРБ Філадельфії Патрік Харкер також заявив у середу, що зараз він схильний підтримувати «перепустку» підвищення ставок.

"Останні економічні дані не сприяють зупиненню підвищення ставок", - сказав Тім Грискі, головний інвестиційний стратег Inverness Counsel у Нью-Йорку. «Але в нас сьогодні вдень виступили кілька керівників ФРС і сказали, що пауза або можлива, або, безумовно, можлива».

Звіт Міністерства праці США з безробіття за травень, який має бути опублікований у п'ятницю, може вирішити, чи відбудеться підвищення ставки.

Основні індекси відіграли частину втрат після коментарів представників ФРС.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 134,51 пунктів, або 0,41%, до 32 908,27 пунктів; S&P 500 втратив 25,69 пунктів, або 0,61%, до 4 179,83; а Nasdaq Composite впав на 82,14 пунктів, або 0,63%, до 12 935,29 пунктів.

За місяць S&P 500 виріс на 0,26%, Dow втратив 0,3,48%, а Nasdaq додав 5,80%.

Обсяг на біржах США становив 13,87 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,58 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Успіхи, пов'язані з технологіями, дозволили Nasdaq досягти найкращих результатів у травні з 2020 року.

Федеральна корпорація зі страхування депозитів заявила, що загальний обсяг депозитів банків США скоротився на рекордні 2,5% у першому кварталі після банкрутства двох великих банків.

Індекс фінансового сектора S&P 500 знизився на 1,1%, при цьому банки знизилися на 2,0%.

Акції Advance Auto Parts Inc впали на 35,0%, найбільше впавши в S&P 500 після того, як рітейлер автозапчастин знизив свої прогнози на весь рік.

Акції інших виробників автозапчастин, включаючи Genuine Parts Co, Autozone та O'Reily Automotive, впали на 5,6%, 2,8% та 2,7% відповідно.

Акції Hewlett Packard Enterprise Co впали на 7,1% через те, що Уолл-стріт не оцінила виторг у другому кварталі.

Акції Nvidia Corp впали на 5,7% на день після досягнення рекордного максимуму, який ненадовго підняв її ринкову вартість вище за $1 трлн у вівторок завдяки ставкам на бум ІІ.

Корпорація Intel показала найбільше зростання у S&P 500, піднявшись на 4,8%, оскільки виробник чіпів заявив, що перебуває на шляху до верхньої межі свого прогнозу виручки у другому кварталі.

Акції Intel зросли на 14,7%, що стало найбільшим триденним ралі з березня 2009 року.

Число падаючих випусків на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 1,39 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,37 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав чотири нові 52-тижневі максимуми та 23 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 36 нових ма