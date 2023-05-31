Азіатські акції падають, оскільки дані Китаю розчаровують, а голосування щодо стелі боргу набуває обрисів

Азіатські фондові індекси впали в середу, при цьому китайські ринки лідирували в зниженні, оскільки виробнича активність скорочувалася другий місяць поспіль, тоді як настрої залишалися на межі перед голосуванням за підвищення стелі держборгу США.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 1% і 0,6% відповідно, при цьому індекс bluchip досяг найнижчого рівня за шість місяців. Офіційні дані показали, що виробничий сектор країни скоротився у травні, що знизило загальну ділову активність і вказує на уповільнення економічного підйому, яке спостерігалося раніше цього року.

Китайські індекси також повинні закритися в діапазоні від 3,6% до 6% нижче в травні, значною мірою стерши свої досягнення за рік на тлі зростаючої невизначеності щодо відновлення найбільшої економіки Азії.

Втрати китайських акцій перекинулися на Гонконг, у результаті індекс Hang Seng впав на 2,5% до найслабшого рівня за шість місяців. Індекс також мав втратити майже 9% у травні.

Китайські ринки також опинилися під тиском побоювань щодо погіршення відносин між Вашингтоном та Пекіном після того, як Китай відхилив прохання США про зустріч міністрів оборони.

Занепокоєння з приводу Китаю чинило тиск на ширші азіатські ринки, особливо на ті, що мають високі торговельні зв'язки з цією країною. Австралійський індекс ASX 200 впав на 1,2%, а зважений тайванський індекс втратив 0,5%.

На ASX 200 також чинили тиск дані, що свідчать про більш значне, ніж очікувалося, зростання інфляції в Австралії у квітні, що вказує на подальше підвищення процентних ставок Резервним банком у найближчі місяці.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 1,2%, тоді як ширший індекс TOPIX впав на 1%, оскільки інвестори зафіксували недавній прибуток. Обидва індекси відступили від 33-річного максимуму, але у травні мали зрости на 3,9-8%, що зробило їх найкращими показниками в Азії за місяць.

Сильний сезон звітності та оптимізм щодо «голубиного» Банку Японії стимулювали різке зростання Nikkei протягом травня. Але зараз ралі може зупинитися з огляду на те, що японські індекси знаходяться на рівнях, які востаннє спостерігалися під час бульбашки 1990-х років.

Японське промислове виробництво також несподівано скоротилося у квітні, а роздрібний продаж зріс менше, ніж очікувалося.

Азіатські ринки загалом впали в середу, оскільки інвестори, як і раніше, побоюються перевищення стелі боргу США. У той час як провідні законодавці-республіканці та демократи заявили, що досягли угоди про підвищення стелі, тепер це належить провести голосування в Конгресі пізніше того ж дня.

Це також відбувається лише за кілька днів до останнього терміну дефолту США, який може мати тяжкі наслідки для світової економіки.