Азіатські акції падають, китайські акції досягли 5-місячного мінімуму на тлі погіршення відносин із США

Більшість азіатських акцій впали у вівторок, оскільки оптимізм щодо угоди стосовно підвищення стелі держборгу США був нівельований побоюваннями щодо погіршення відносин між Пекіном і Вашингтоном на тлі відновлення суперечок між ними щодо торгових та політичних санкцій.

Китайські акції показали найгірші результати за день: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,8% та 0,7% відповідно. Блакитний чіп CSI 300 торгувався на п'ятимісячному мінімумі після того, як Китай відхилив запит на зустріч між міністром оборони США Ллойдом Остіном та міністром оборони Китаю Лі Шанфу на форумі у Сінгапурі наприкінці цього тижня.

Цей крок був зроблений на тлі того, що відносини між двома країнами знаходяться на найгіршому рівні за останні десятиліття після того, як на початку цього року над американським повітряним простором було збито китайську повітряну кулю-шпигун.

Китай нещодавно заблокував місцеві продажі американського виробника чіпів Micron Technology Inc, явну відповідь на суворі обмеження на продаж напівпровідників деяким китайським компаніям, введені США та їхніми союзниками раніше цього року.

Погіршення відносин між двома країнами також відбувається на тлі ослаблення оптимізму щодо відновлення економіки Китаю цього року, при цьому увага зараз зосереджена головним чином на показниках активності у виробничій сфері та секторі послуг за травень, які мають бути опубліковані у середу.

Китайські акції значною мірою звели нанівець все зростання, досягнуте на оптимізмі щодо повторного відкриття після COVID, і тепер торгуються з негативними показниками за рік після низки слабких показників за квітень.

Втрати китайських акцій відбилися на гонконзькому індексі Hang Seng, який упав на 0,8% до шестимісячного мінімуму.

Азіатські ринки загалом коливалися від нуля до мінімуму, оскільки оптимізм щодо підвищення стелі боргу США вичерпався. Навіть за умови зниження шансів на дефолт у США ринки залишалися на межі потенційної рецесії в країні цього року, що може значно обмежити приплив капіталу на регіональні ринки.

Австралійський індекс ASX 200 не змінився, тоді як філіппінські акції зазнали збитків у Південно-Східній Азії, впавши на 0,7%.

На деяких ринках, таких як японський Nikkei 225 та TOPIX, також спостерігалася певна фіксація прибутку після стрибка до 33-річного максимуму у понеділок. Обидва індекси впали на 0,4% та 0,6% відповідно.

Сінгапурські ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися без змін.

Південнокорейський KOSPI був єдиним винятком, піднявшись на 0,8% за рахунок торгівлі, а також завдяки тому, що акції великих виробників мікросхем, зокрема SK Hynix Inc, виграли від більш оптимістичних прогнозів попиту завдяки розвитку штучного інтелекту.

Цього тижня увага також буде зосереджена на інших економічних сигналах США, зокрема, на даних із зайнятості у несільськогосподарському секторі у п'ятницю.