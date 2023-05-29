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Продаж 3-місячних депосертифікатів на 8-му аукціоні впав до 6,1 млрд грн, сумарно досягнувши 116,6 млрд грн
13:28 29.05.2023 |
Національний банк України (НБУ) на восьмому аукціоні з розміщення тримісячних депозитних сертифікатів під 25% річних у п'ятницю, 26 травня, продав їх на 6,06 млрд грн порівняно з 11,26 млрд грн тижнем раніше.
Як повідомляється на сайті НБУ, кількість покупців також знизилася - до 34 із 38 на сьомому аукціоні.
НБУ також вказав, що в п'ятницю обсяг продажу ДС "овернайт" знизився до 305,57 млрд грн з 315,24 млрд грн тижнем раніше - це мінімальний рівень з середини лютого. В інші дні минулого тижня Нацбанк розміщував їх на суму 280,8-298,5 млрд грн - мінімум з кінця жовтня минулого року.
Як повідомлялося, Нацбанк 16 березня заявив, що з 7 квітня вирішив знизити ставку за депозитними сертифікатами овернайт із 23% до 20%, але водночас розміщувати ДС на строк три місяці за обліковою ставкою 25%, залежно від обсягу залучення банками депозитів на строк від трьох місяців.
Напередодні дебютного аукціону НБУ встановив для банків індивідуальні початкові ліміти купівлі тримісячних ДС на рівні 70% залишків вкладів фізосіб у нацвалюті, які перебували в цих банках на 4 квітня, з початковим терміном розміщення 93 дні і більше.
Регулятор пояснив, що до початкового ліміту додається друга динамічна частина - помножений на мультиплікатор "3,0" приріст обсягу такого портфеля гривневих депозитів фізичних осіб строком від 93 днів після 4 квітня.
Банки можуть подавати заявки на придбання тримісячних ДС як у НБУ, так і на міжбанківському ринку в межах зазначеного вище ліміту. Нацбанк розміщує тримісячні ДС щоп'ятниці.
За вісім аукціонів обсяг розміщення тримісячних депозитних сертифікатів досяг 116,60 млрд грн, з яких 51,14 млрд грн - на дебютному аукціоні. Найбільша кількість банків - 45 - також була на дебютному аукціоні.
В інфляційному звіті НБУ уточнив, що станом на 4 квітня строкових вкладів у нацвалюті на строк від трьох місяців було на суму, еквівалентну 154,5 млрд грн, або 26,9% усіх вкладів, на строк до трьох місяців - на 40,4 млрд грн, або 7%, тоді як 378,4 млрд грн, або 66%, припадало на вклади на вимогу.
У пресрелізі про підсумки дискусії Комітету монетарної політики від 26 квітня, Нацбанк зазначив, що з урахуванням останніх змін в операційному дизайні поточна середньозважена ставка за депозитними сертифікатами перебувала на рівні близько 21%.
"Це пояснюється тим, що більшість операцій банків з розміщення вільної ліквідності у квітні проводяться за зниженою ставкою депозитних сертифікатів овернайт 20% та частково ліквідність розміщується під поточну облікову ставку 25% у тримісячні депозитні сертифікати, доступність яких для банків визначається показниками успішності залучення строкових депозитів", - пояснив тоді НБУ.
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