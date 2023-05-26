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Долар зростає третій тиждень на тлі очікувань підвищення процентної ставки у США
08:25 26.05.2023 |
У п'ятницю долар тримався близько двомісячного максимуму по відношенню до своїх основних конкурентів і готувався до третього щотижневого зростання на очікуваннях того, що відсоткові ставки в США можуть залишатися високими довше, ніж очікувалося.
Хвилювання з приводу переговорів про стелі боргу між президентом США Джо Байденом і провідним республіканцем у Конгресі Кевіном Маккарті також продовжували затьмарювати настрої учасників ринку, за тиждень до так званої «X-дати» 1 червня, коли уряд не може покрити свої зобов'язання.
Долар виріс на ранніх азіатських торгах і склав 139,82 єни, досягнувши піку в 140,23 єни на попередній сесії, найвищого рівня з листопада.
Індекс долара США знизився на 0,05% до 104,18, відірвавшись від двомісячного максимуму четверга 104,31.
Індекс зріс на 1% за тиждень, наближаючись до третього щотижневого приросту, оскільки трейдери посилили свої очікування на те, наскільки ще можуть зрости ставки у Сполучених Штатах.
"Недавні рухи валют в основному були викликані різкою переоцінкою політики FOMC", - сказала Керол Конг, валютний стратег з Commonwealth Bank of Australia.
Згідно з інструментом CME FedWatch, грошові ринки в даний час оцінюють ймовірність того, що Федеральна резервна система ще раз підвищить ставку на 25 базисних пунктів на своєму засіданні наступного місяця, приблизно 52%, порівняно з ймовірністю 36% тиждень тому.
Очікування, що ФРС почне знижувати ставки цього року, також не справдилися.
Дані, опубліковані в четвер, показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, помірно збільшилася минулого тижня до 229 000, що нижче за очікування.
Британський фунт і євро боролися проти сильнішого долара, при цьому фунт стерлінгів зріс на 0,04% до 1,2326 долара, хоча все ще наближався до тижневої втрати близько 1%.
Євро майже не змінився на рівні 1,0724 долара, знизившись на попередній сесії до двомісячного мінімуму.
На єдину валюту також вплинуло підтвердження того, що найбільша економіка Європи Німеччина набула рецесії на початку 2023 року.
Долар США продовжує отримувати деяку підтримку через знервованість, що зберігаються, з приводу переговорів про стелю боргу.
Президент Байден та спікер палати представників Маккарті у четвер, схоже, наближаються до угоди, яка, за словами американського чиновника, підніме стелю боргу на два роки та обмежить витрати на більшість статей, окрім збройних сил та ветеранів.
"Хоча ймовірність технічного дефолту дуже низька, вона, мабуть, істотно вища, ніж у минулому протистоянні стелі боргу через поточну політичну ситуацію", - сказав Джейк Джоллі, керівник відділу інвестиційного аналізу BNY Mellon Investment Management.
«Політичне балансування на межі війни, що доходить до краю, додає невизначеності у найближчій перспективі».
Австралійський долар впав до більш ніж шестимісячного мінімуму 0,6490 долара, що ще більше вплинуло на нестійке відновлення економіки Китаю після COVID.
"Короткострокові дані щодо Китаю залишаться досить слабкими і, як і раніше, вказують на повільне відновлення споживання", - сказав Конг із ЦБ. "Це буде ще одна вага для австралійця".
Австралійський долар часто використовується як ліквідний аналог китайського юаня.
Новозеландський долар зріс на 0,11% до 0,6068 долара, хоча його тижнева втрата склала більше 3%, що стало найбільшим з вересня, після того, як Резервний банк Нової Зеландії раніше цього тижня приголомшив ринки, повідомивши, що жорсткість була завершена. .
Центральний банк підвищив ставки на 25 базисних пунктів на політичній нараді до найвищого рівня за понад 14 років на рівні 5,5%.
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