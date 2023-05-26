Золото на 2-місячному мінімумі, оскільки невизначеність щодо стелі боргу підживлює попит на долар

Ціни на золото в п'ятницю вагаються близько двомісячного мінімуму і готові до різких тижневих втрат, оскільки побоювання щодо підвищення стелі боргу США та очікування високих процентних ставок змусили інвесторів перейти на долар.

Жовтий метал впав приблизно на 2% в гірший тиждень з кінця січня. Падіння відбувається на тлі різкого зростання долара, який досягнув двомісячного максимуму по відношенню до кошика валют.

Втрати в золоті призвели до різкого розвороту жовтого металу з рекордних максимумів, досягнутих у травні, оскільки послаблення побоювань щодо банківської кризи підірвало привабливість жовтого металу як безпечного притулку.

Золото спот впало на 0,1% до 1939,70 долара за унцію, а ф'ючерси на золото із закінченням терміну дії у червні впали на 0,2% до 1939,80 долара за унцію. Обидва інструменти були на найнижчому рівні за два місяці після падіння нижче за ключовий рівень 2000 доларів за унцію раніше в травні.

Основна увага, як і раніше, приділялася переговорам між законодавцями США про підвищення стелі боргу, хоча і демократи, і республіканські учасники переговорів відзначили незначний прогрес у досягненні угоди.

Це сталося лише за кілька днів до останнього терміну дефолту США 1 червня, який може мати тяжкі наслідки для світової економіки. Але, незважаючи на це, долар виріс, тому що трейдери побачили кілька факторів, які б вплинули на статус долара як резервної валюти.

Яструбові сигнали Федеральної резервної системи підтримували курс долара, водночас вони чинять тиск на золото, оскільки політики дали зрозуміти, що процентні ставки в США залишатимуться на вищому рівні протягом тривалого часу для боротьби з тривкоюю інфляцією. Очікується, що індекс витрат на особисте споживання - індикатор інфляції, що віддається перевагу ФРС, - сьогодні дасть більше сигналів з цього приводу.

Кількісні показники на ринку праці також свідчили про яструбині перспективи ставок у США, оскільки щотижневі заявки на допомогу по безробіттю продовжували зростати.

Високі відсоткові ставки підвищують альтернативну вартість володіння нерентабельними активами, такими як метали, та знижують їхню привабливість. Інші дорогоцінні метали також зіткнулися з різкими втратами цього тижня: платина та срібло втратили від 4% до 5%.

Побоювання з приводу глобального економічного спаду, особливо перед дефолтом у США та рецесії в Німеччині, також мало сприяли збільшенню попиту на золото як притулок.

Але це дуже вплинуло ціни на мідь, враховуючи чутливість червоного металу до економічної активності. Цього тижня ф'ючерси на мідь впали майже до семимісячного мінімуму після низки слабких економічних показників провідних економік.

Ф'ючерси на мідь виросли на 0,1% до $3,5950 за фунт у п'ятницю, стабілізувавшись після недавніх втрат. Але цього тижня вони все одно мали втратити майже 4%.