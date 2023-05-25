Фінансові новини
- |
- 25.05.23
- |
- 10:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото пручається, мідь майже на 6-місячному мінімумі, оскільки переговори про борг затягуються
08:03 25.05.2023 |
Ціни на золото коливалися близько двомісячного мінімуму в четвер, оскільки ринки залишалися у напрузі через підвищення ліміту боргу США, тоді як ціни на мідь продовжили падіння на тлі побоювань щодо уповільнення економічного зростання та слабкого прогнозу попиту.
Ціни на зливки залишалися у вузькому торговому діапазоні - 1950-1980 доларів за унцію, що спостерігався минулого тижня, після того, як жовтий метал впав нижче рівня 2000 доларів.
Основна увага, як і раніше, прикута до переговорів між законодавцями про підвищення ліміту видатків США, хоча ні демократи, ні республіканці не дали жодних вказівок на те, коли угода може бути досягнута.
Це також передує крайньому терміну дефолту США 1 червня, який може підштовхнути США до рецесії та мати тяжкі наслідки для світової економіки. Рейтингове агентство Fitch попередило про зниження рейтингів США у разі дефолту.
Але, незважаючи на невизначеність ринку, попит на золото як притулок був незначним, оскільки трейдери попрямували до долара. Долар США досягнув двомісячного максимуму на очікуваннях того, що відсоткові ставки в США залишатимуться високими довше. Про що сигналізував Федеральний резерв.
Спотове золото о 20:54 за східним часом (00:54 за Грінвічем) трохи зросло до 1959,09 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,2% до 1959,70 долара за унцію. Обидва інструменти торгувалися поблизу найнижчих рівнів із початку квітня.
Протокол травневого засідання ФРС у середу показав, що політики не наважуються підвищувати ставки на тлі зростання тиску на банківський сектор і економічних перешкод, що посилюються. Але банк також не мав планів щодо зниження ставки, враховуючи, що інфляція все ще була надто високою.
Ринкові очікування того, що ФРС продовжить підвищувати ставки у червні, також зростали, про що свідчать ціни ф'ючерсів на ФРС. Цього року це може спричинити ще більші економічні втрати, оскільки грошово-кредитна політика залишається обмежувальною.
Перспектива погіршення економічних умов вплинула на ціни на промислові метали, при цьому мідь залишалася під тиском у четвер після досягнення майже шестимісячного мінімуму на попередній сесії.
Ф'ючерси на мідь стабілізувалися на рівні 3,5692 долара за фунт і були близькі до найслабшого рівня з кінця листопада. Цього тижня червоний метал впав через кілька слабших, ніж очікувалося, показників виробничої активності.
Занепокоєння щодо подальшого погіршення попиту в Китаї також має значення, оскільки країна бореться з новою хвилею інфекцій COVID-19, які, як побоюються ринки, можуть ще більше підірвати діяльність.
Це пов'язано з тим, що останні дані показали, що відновлення економіки країни видихається.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із 1 вересня 2023 року
|НАЗК виявило порушення у фінансуванні партії «Слуга народу»
|ПЦУ переходить на новий календар. Коли буде Різдво, Великдень, Покрова і Миколая
|Парламент Словенії визнав Голодомор геноцидом українського народу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Visa відкриває ІТ-хаб у Польщі, куди найматимуть і українців
|Азіатські акції падають на тлі побоювань дефолту, Nvidia підштовхує акції виробників чіпів
|Долар зростає на тлі стійкої економіки США та попиту на прихісток
|Золото пручається, мідь майже на 6-місячному мінімумі, оскільки переговори про борг затягуються
|Американські акції впали через нависають із боргом США
|У Мінцифрі озвучили власне бачення імплементації норм ЄС щодо крипторинку в українське законодавство
Бізнес
|Honda представила кросовер e:Ny1 для Європи
|Дрони Amazon доставили всього 100 замовлень цього року — в 100 разів менше, ніж сподівалась компанія
|ВПС США вперше випробували мікрохвильову гармату THOR для знищення груп безпілотників одним пострілом
|Lockheed Martin, Boeing і Blue Origin створять космічний корабель для доправлення людей на Місяць у рамках місії Artemis V
|Китайський регулятор заборонив компаніям купувати чипи в американської Micron
|Євросоюз оштрафував Meta на рекордні 1,2 мільярда євро
|G7 підтвердила намір перейти до беземісійних нових авто