Золото пручається, мідь майже на 6-місячному мінімумі, оскільки переговори про борг затягуються

Ціни на золото коливалися близько двомісячного мінімуму в четвер, оскільки ринки залишалися у напрузі через підвищення ліміту боргу США, тоді як ціни на мідь продовжили падіння на тлі побоювань щодо уповільнення економічного зростання та слабкого прогнозу попиту.

Ціни на зливки залишалися у вузькому торговому діапазоні - 1950-1980 доларів за унцію, що спостерігався минулого тижня, після того, як жовтий метал впав нижче рівня 2000 доларів.

Основна увага, як і раніше, прикута до переговорів між законодавцями про підвищення ліміту видатків США, хоча ні демократи, ні республіканці не дали жодних вказівок на те, коли угода може бути досягнута.

Це також передує крайньому терміну дефолту США 1 червня, який може підштовхнути США до рецесії та мати тяжкі наслідки для світової економіки. Рейтингове агентство Fitch попередило про зниження рейтингів США у разі дефолту.

Але, незважаючи на невизначеність ринку, попит на золото як притулок був незначним, оскільки трейдери попрямували до долара. Долар США досягнув двомісячного максимуму на очікуваннях того, що відсоткові ставки в США залишатимуться високими довше. Про що сигналізував Федеральний резерв.

Спотове золото о 20:54 за східним часом (00:54 за Грінвічем) трохи зросло до 1959,09 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,2% до 1959,70 долара за унцію. Обидва інструменти торгувалися поблизу найнижчих рівнів із початку квітня.

Протокол травневого засідання ФРС у середу показав, що політики не наважуються підвищувати ставки на тлі зростання тиску на банківський сектор і економічних перешкод, що посилюються. Але банк також не мав планів щодо зниження ставки, враховуючи, що інфляція все ще була надто високою.

Ринкові очікування того, що ФРС продовжить підвищувати ставки у червні, також зростали, про що свідчать ціни ф'ючерсів на ФРС. Цього року це може спричинити ще більші економічні втрати, оскільки грошово-кредитна політика залишається обмежувальною.

Перспектива погіршення економічних умов вплинула на ціни на промислові метали, при цьому мідь залишалася під тиском у четвер після досягнення майже шестимісячного мінімуму на попередній сесії.

Ф'ючерси на мідь стабілізувалися на рівні 3,5692 долара за фунт і були близькі до найслабшого рівня з кінця листопада. Цього тижня червоний метал впав через кілька слабших, ніж очікувалося, показників виробничої активності.

Занепокоєння щодо подальшого погіршення попиту в Китаї також має значення, оскільки країна бореться з новою хвилею інфекцій COVID-19, які, як побоюються ринки, можуть ще більше підірвати діяльність.

Це пов'язано з тим, що останні дані показали, що відновлення економіки країни видихається.