Азіатські акції падають через невизначеність стелі боргу та напруженості у відносинах між США та Китаєм

Більшість азіатських фондових ринків у середу відступили, слідуючи за втратами в акціях США, оскільки угода щодо підвищення стелі боргу залишалася поза досяжністю, тоді як побоювання щодо загострення напруженості у відносинах між Китаєм та США також послабили настрої щодо регіону.

Китайські акції відстали від більшості своїх конкурентів: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite знизилися на 0,6% та 0,5% відповідно. Втрати китайських акцій, зареєстрованих у Гонконгу, спричинили падіння Hang Seng на 1,1%.

Нещодавно Китай заборонив використання чіпів американської компанії Micron Technology в окремих секторах із міркувань безпеки, що викликало гнів американських законодавців. Це також сталося через те, що Пекін розкритикував позицію «Великої сімки» щодо країни, а також нещодавню торгову угоду, досягнуту між США та Тайванем.

Це значною мірою переважило коментарі президента Джо Байдена про те, що відносини з Китаєм мають покращитись, і посилило побоювання з приводу відновлення торгової війни між двома найбільшими економіками світу.

Уповільнення відновлення після COVID у Китаї також негативно позначилося на місцевих акціях, а також чинило тиск на фондові індекси через вплив країни.

Південнокорейський KOSPI втратив 0,2%, а австралійський індекс ASX 200 знизився на 0,5%. Тайванський зважений індекс не змінився.

Японський Nikkei 225 опустився на 1,1%, у той час як ширший TOPIX втратив 0,5%, оскільки обидва індекси відступили від 33-річних максимумів, досягнутих раніше на тижні. Багато хто вважав, що японські акції мають зафіксувати прибуток після зіркового восьмиденного ралі.

Опитування Reuters прогнозує, що Nikkei значною мірою зведе нанівець своє зростання, досягнуте в травні, до кінця року, оскільки японська економіка сповільнюється.

Тайський індекс SET зріс на 0,2%, відновившись після нещодавнього дворічного мінімуму. Але інвестори залишилися у напрузі щодо формування нового уряду після несподіваної поразки військової хунти на недавніх виборах. Цього тижня прогресивна партія «Рух вперед» оголосила про досягнення домовленостей із сімома іншими партіями щодо формування коаліційного уряду.

Інші азіатські ринки в середу відступили, оскільки американські законодавці повідомили про незначний прогрес у досягненні угоди та запобігання дефолту за боргами. Це випереджає крайній термін дефолту США на початку червня, який може мати тяжкі наслідки для світової економіки.

Індекси Уолл-Стріт знизилися в ході нічних торгів, забезпечивши слабке випереджальне зростання для регіональних акцій.

Ряд слабших, ніж очікувалося, виробничих показників з усього світу також підірвав ставлення до активів, орієнтованих на ризик, оскільки трейдери стали насторожено ставитися до рецесії наприкінці цього року.

В даний час ринки очікують нових сигналів щодо грошово-кредитної політики з протоколу травневого засідання Федеральної резервної системи, яке має бути представлене пізніше того ж дня.