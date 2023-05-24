Долар коливається близько 2-місячного максимуму, оскільки занепокоєння стелі боргу підриває апетит до ризику

Долар США тримався близько двомісячного максимуму в середу через попит на безпечну гавань, оскільки переговори про підвищення стелі боргу США затягнулися без будь-якого рішення.

Міністр фінансів Джанет Йеллен попередила, що федеральний уряд більше не може мати достатньо грошей для оплати всіх своїх рахунків вже 1 червня, що підвищує ризик руйнівного дефолту.

Інвестори здебільшого уникали більш ризикованих інвестицій, оскільки черговий раунд переговорів між Білим домом та республіканцями щодо підвищення ліміту запозичень завершився у вівторок без жодних ознак прогресу.

"Просування угоди утруднене, а нервозність на ринку посилюється", - сказав Гаррі Оттлі, економіст Commonwealth Bank of Australia, зазначивши, що настрої учасників ринку тісно пов'язані з ходом переговорів.

Індекс долара, який вимірює валюту США по відношенню до шести ключових конкурентів, досягав 103,51 в ранній азіатський годинник, трохи нижчий від двомісячного піку 103,65, якого він торкнувся напередодні. Індекс зріс приблизно на 2% у травні.

Єна не змінилася на рівні 138,58 за долар, торкнувшись шестимісячного мінімуму 138,91 за ніч, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні 1,2424 долара, що на 0,11% вище за день.

Яструбина риторика представників Федеральної резервної системи також підтримала долар, оскільки трейдери очікують, що процентні ставки залишатимуться високими довше.

Ринки оцінюють 27-відсоткову ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів у червні, як показав CME FedWatch tool, слідом за підвищенням ФРС на чверть пункту на початку цього місяця.

Інвестори отримають більше інформації про політику з протоколу травневого засідання ФРС, яке має відбутися пізніше цього дня.

"Ми підозрюємо, що керівництво комітету виходить з того, що цикл посилення, ймовірно, закінчився", - сказав Кевін Каммінс, головний економіст NatWest Markets.

«Нещодавня риторика з боку кількох офіційних осіб, схоже, зацікавлена у додатковому підвищенні, і ця думка цілком могла бути відображена у тоні протоколів».

Новозеландський долар зріс на 0,03% до $0,6249 напередодні рішення Резервного банку Нової Зеландії за обліковою ставкою, прийнятого близько 02:00 за Грінвічем.

"Незважаючи на 20-місячний цикл посилення, ми очікуємо, що сьогодні РБНЗ проведе ще одне надмірне підвищення на 50 базисних пунктів", - сказала Керол Конг, валютний стратег ЦБ.

«Навіть якщо РБНЗ обере підвищення на 25 базисних пунктів, це, швидше за все, означатиме посилення та перегляд своїх прогнозів щодо грошової ставки».

Австралійський долар залишався стабільним на рівні 0,6610 доларів.