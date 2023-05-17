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Азіатські акції падають через побоювання щодо стелі боргу; Японський ринок зростає завдяки високому ВВП

08:19 17.05.2023 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій у середу коливалися від нуля до мінімуму, оскільки ринки залишалися в напрузі через уповільнення зростання в Китаї і стелі боргу США, тоді як японський Nikkei продовжив зростання завдяки сильнішому, ніж очікувалося, економічному зростанню в першому кварталі.

Індекс Nikkei 225 підскочив на 0,9% до майже 20-місячного максимуму, продовживши недавнє зростання, оскільки дані показали, що економіка Японії зросла більше, ніж очікувалося, у першому кварталі, чому в основному сприяли високі споживчі витрати та в'їзний туризм.

Але перспективи економіки, як і раніше, залишаються похмурими на тлі стійкого спаду на найбільших експортних ринках Японії - на Заході.

Проте сильний сезон звітності у поєднанні з голубиними сигналами від Банку Японії призвів до того, що Nikkei останніми тижнями значно випередив своїх азіатських аналогів.

Азіатські фондові індекси загалом впали в середу: китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite знизилися на 0,2% та 0,4% відповідно. Настрій щодо Китаю був підірваний низкою слабких економічних показників за квітень, які свідчили про те, що відновлення економіки після COVID у країні видихається.

Найбільші китайські акції нерухомості продовжили падіння в середу, після того, як дані показали, що ціни на китайське житло впали одинадцятий місяць поспіль у квітні.

Нещодавні втрати китайських акцій призвели до того, що два еталонні індекси втратили більшу частину свого прибутку, досягнутого цього року, оскільки ринки переглянули перспективи сильного економічного відновлення в країні цього року.

Слабкість у Китаї поширилася і на інші азійські ринки: гонконгський Hang Seng упав на 0,5%. Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,5%, також опинившись під тиском слабкіших, ніж очікувалося, даних про зростання заробітної плати.

Інші азіатські біржі відіграли частину нещодавніх втрат: південнокорейський KOSPI виріс на 0,6%, а тайванський зважений індекс додав 1,1%.

Але настрої, як і раніше, залишалися напруженими на тлі невизначеності щодо дефолту США, оскільки між політиками тривали переговори про підвищення стелі боргу до останнього терміну 1 червня. Регіональні акції слабо випереджали Уолл-стріт, оскільки слабкі дані щодо роздрібних продажів та промислового виробництва в США вказали на погіршення умов у найбільшій економіці світу.

Яструбові коментарі ряду чиновників Федеральної резервної системи також підірвали ставлення до ризикованих активів, оскільки тепер відсоткові ставки в США, ймовірно, залишаться вищими на більш тривалий термін.

Цього року азіатські акції зіткнуться з новим зустрічним вітром, оскільки очікується, що активи, орієнтовані на ризик, активно продаватимуться в умовах погіршення економічних умов та жорсткої грошово-кредитної політики. Уповільнення зростання у Китаї також сильно притупило ставлення до регіону.
За матеріалами: investing.com
 

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