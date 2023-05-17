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АНАЛІТИКА

Золото перебуває під тиском через невизначеність стелі боргу, мідь падає на тлі проблем Китаю

08:06 17.05.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото торгувалися нижче за ключові рівні в середу, оскільки невизначеність щодо стелі боргу США спровокувала відновлення долара і прибутковості казначейських облігацій, тоді як ціни на мідь досягли більш ніж п'ятимісячного мінімуму на слабкіших економічних сигналах з Китаю.

Золото також продемонструвало певний прибуток за останні кілька сесій після того, як воно зросло до рекордних максимумів на початку цього місяця. Але нещодавні втрати призвели до того, що зливки втратили рівень підтримки, що ретельно відстежується, в 2000 доларів за унцію.

Відновлення долара та прибутковість казначейських облігацій США чинили тиск на жовтий метал, оскільки переговори про підвищення стелі боргу США можуть тривати до крайнього терміну 1 червня.

Очікується, що політики продовжать обговорення цього питання цього тижня, хоча законодавці як від демократів, так і від республіканців висловили оптимізм щодо того, що вдасться уникнути першого в історії дефолту США.

Спотове золото зросло на 0,1% до 1991,76 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото трохи виросли до 1995,85 долара за унцію до 20:25 за східним часом (00:25 за Грінвічем). Обидва інструменти впали майже на 1,5% кожен у вівторок.

Золото також опинилося під тиском побоювань, що відновилися, з приводу яструбиної політики Федеральної резервної системи після того, як цього тижня низка політиків попередили, що інфляція все ще залишається надто високою, що, у свою чергу, може призвести до подальшого підвищення процентних ставок центральним банком.

Голова ФРС Джером Пауелл збирається виступити у п'ятницю і надати більше сигналів щодо грошово-кредитної політики.

Оскільки процентні ставки в США, ймовірно, залишатимуться вищими протягом тривалого часу, золото може зіткнутися з підвищеним тиском у короткостроковій перспективі, оскільки альтернативні витрати володіння безвідсотковими активами збільшуються.

Проте, очікується, що метал, як і раніше, підтримуватиметься підвищеним попитом на активи-притулки на тлі зростаючих побоювань щодо рецесії в США цього року.

Дані, надруковані у вівторок, показали змішану картину економіки США. У той час як промислове виробництво у квітні трохи покращилося, роздрібні продажі виявилися гіршими, ніж очікувалося, при цьому споживчі витрати, як і раніше, перебували під тиском високої інфляції та процентних ставок.

Інші дорогоцінні метали також не змінилися у середу: ф'ючерси на платину та срібло зросли приблизно на 0,1% кожен.

З іншого боку, промислові метали зазнали різких втрат цього тижня після м'якших, ніж очікувалося, економічних даних від основного споживача Китаю.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до 5,5-місячного мінімуму $3,6557 за фунт, оскільки дані показали, що як промислове виробництво, так і роздрібні продажі в Китаї зросли в квітні менше, ніж очікувалося.

Ці дані викликали підвищену стурбованість щодо уповільнення відновлення економіки Китаю, що може призвести до зниження попиту на сировинні товари цього року.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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