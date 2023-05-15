Золото перебуває під тиском зміцнення долара

Ціни на золото знизилися в понеділок, продовживши низхідний тренд минулого тижня, оскільки побоювання щодо уповільнення економічного зростання та високих процентних ставок призвели до того, що попит на безпечний притулок був переспрямований у бік долара.

Цього тижня основна увага приділяється більшій кількості виступів від низки спікерів Федеральної резервної системи на цьому тижні, насамперед голові Джерома Пауелла в п'ятницю.

Золото різко впало з рекордних максимумів минулого тижня, оскільки трейдери зафіксували недавній прибуток, а також зменшили очікування того, що ФРС знизить процентні ставки цього року.

Спотове золото о 20:01 за східним часом (00:01 за Грінвічем) впало менш ніж на 0,1% до 2009,99 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,3% до 2014,60 доларів за унцію. Жовтий метал зараз близький до тестування рівня підтримки у 2000 доларів після втрати 0,3% минулого тижня.

Ознаки погіршення економічних умов у США продовжували надходити: дані у п'ятницю показали, що у травні настрої споживачів погіршилися, оскільки інфляція залишалася високою, а ринок праці сповільнився.

Цього тижня буде опубліковано безліч показників виробництва, роздрібного продажу та промислового виробництва, які, як очікується, проллють більше світла на економіку США. ФРС попередила про м'яку рецесію цього року.

Занепокоєння з приводу дефолту США на тлі суперечок між політиками щодо підвищення стелі боргу також стало джерелом занепокоєння для ринків, як і побоювання, що відновилися, з приводу краху банківської системи США.

Хоча ці два фактори сртимулювали високий попит на золото як прихісток, минулого тижня трейдери згорнули цю тенденцію, роблячи ставки на те, що ФРС збереже відсоткові ставки на високому рівні протягом тривалого часу. Це, у свою чергу, підштовхнуло долар вгору, допомагаючи долару показати найкращий тиждень із вересня.

Високі відсоткові ставки збільшують альтернативну вартість володіння нерентабельними активами - тенденція, яка завдавала шкоди золоту у 2022 року.

Інші дорогоцінні метали виросли в понеділок, але за останній тиждень зазнали різких втрат. Ф'ючерси на платину зросли на 0,3%, а срібло додали 0,1%.

Падіння цін на промислові метали також, мабуть, продовжиться, оскільки ціни на мідь у понеділок продовжили зниження після падіння минулого тижня.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до $3,7263 за фунт після того, як минулого тижня втратили майже 4% - найсильніше падіння з листопада.

Ознаки уповільнення економічного зростання в Китаї минулого тижня вплинули на ціни на мідь, оскільки ринки знизили свої очікування щодо попиту на сировинні товари цього року. У той час як інші промислові метали, такі як нікель і залізна руда, також зазнали різких втрат, мідь найбільше постраждала, враховуючи, що Китай є найбільшим у світі імпортером червоного металу.