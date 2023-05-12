Золото подешевшало, оскільки ринки переосмислили зниження ставок ФРС та зниження цін на мідь

Ціни на золото стабілізувалися в п'ятницю після того, як повернуло назад усі свої досягнення цього тижня, оскільки дані щодо тривкої інфляції в США змусили ринки переглянути свої очікування на зниження ставок Федеральною резервною системою.

Низка слабких економічних даних зі США та Китаю спровокувала різкі втрати міді та інших кольорових металів на тлі побоювань, що економічний спад цього року знизить попит.

Ці побоювання, як і раніше, утримували золото вище за позначку в 2000 доларів за унцію, при цьому попит на жовтий метал як притулок залишався відносно високим, оскільки економічні перспективи погіршувалися. Ціни на зливки, схоже, сформували новий рівень підтримки на рівні 2000 доларів за унцію, оскільки побоювання щодо банківської кризи в США також залучили капітал у жовтий метал.

Тим не менш, золото зазнало різких втрат на попередній сесії, оскільки стійкі дані щодо інфляції індексу цін виробників США (PPI) змусили ринки знизити свої очікування щодо будь-якого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою цього року.

Спотове золото трохи зросло до 2016,97 доларів за унцію у п'ятницю, тоді як ф'ючерси на золото зросли до 2022,05 доларів за унцію до 20:10 за східним часом (00:10 за Грінвічем). Обидва інструменти протягом тижня торгувалися без змін після різкого розвороту курсу у четвер.

Показник PPI у четвер дотримувався тієї ж схеми, що й дані індексу споживчих цін, опубліковані в середу, які показали, що, хоча інфляція в США трохи знизилася у квітні, вона, як і раніше, залишається значно вищою за цільовий рівень ФРС у 2%.

Ціни на ф'ючерси ФРС показують, що ринки знизили свої очікування щодо зниження ставок цього року, і тепер оцінюють майже 92-відсоткову ймовірність того, що у червні банк збереже ставки на колишньому рівні.

Ціни на інші дорогоцінні метали також стабілізувалися у п'ятницю після різких втрат цього тижня. Ф'ючерси на платину та срібло впали на 0,1% та 0,4% відповідно.

Промислові метали стабілізувалися в п'ятницю після різких втрат на попередніх сесіях, оскільки дані про інфляцію в Китаї, що розчаровують, і ознаки подальшого ослаблення ринку праці в США посилили побоювання з приводу уповільнення економічного зростання.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до 3,7015 дол. за фунт після падіння майже на 4% на попередній сесії.

Ф'ючерси на нікель на лондонських торгах впали майже на 3% у четвер, а алюміній зріс на 0,2% після падіння на 2,5%.

М'якіші, ніж очікувалося, дані з торгівлі та інфляції з Китаю цього тижня посилили побоювання, що відновлення економіки найбільшого у світі імпортера сировинних товарів буде повільніше, ніж спочатку очікувалося, віщуючи слабкий попит на частину року, що залишилася.