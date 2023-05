Податкова США висунула претензії майже на $44 млрд FTX та повʼязаним компаніям

Служба внутрішніх доходів США (IRS), яка займається збором податків, висунула претензії біржі FTX та афілійованим з нею організаціям на загальну суму $43,8 млрд.

Згідно з документами, заявки IRS стосуються компаній Alameda Research Ltd, FTX Trading Ltd, North Wireless Dimension, West Realm Shires Services, Alameda TR Ltd, Alameda Research LLC, FTX Marketplace, North Dimension, Blockfolio, West Realm Shires Financial, Paper Bird, Pioneer Street, Alameda Research (Bahamas), Hilltop Technology Services, FTX Property Holdings, FTX US Services, Ledger Holdings та низки інших.

Найбільшу суму містить позов до Alameda Research LLC - на $20,4 млрд.

Претензії подано згідно з класифікацією «адміністративного пріоритету». Це може надати заявкам IRS першочерговості перед вимогами інших кредиторів у справі щодо банкрутства групи компаній.

Нагадаємо, у березні команда з реструктуризації FTX заявила, що біржа надала у вигляді виплат і позик керівництву платформи та пов'язаних з нею компаній $3,2 млрд.