Золото стабілізувалося, мідь падає, оскільки ринки перетравлюють змішані значення індексу споживчих цін

Ціни на золото стабілізувалися на початку торгів у четвер, тоді як ціни на мідь різко впали, оскільки дані показали, що інфляція в США трохи знизилася у квітні, але залишалася відносно стійкою, що вказує на потенційно яструбний прогноз Федеральної резервної системи.

Інфляція індексу споживчих цін у США зростала дещо повільніше, ніж очікувалося, у річному обчисленні протягом квітня, але залишалася значно вищою за річний цільовий діапазон ФРС. Інфляція також збільшилася, як і очікувалося, у місячному вирахуванні, що свідчить про те, що ціновий тиск у країні, як і раніше, залишається підвищеним.

Золото продемонструвало стриману реакцію на дані, оскільки інвестори зробили ставку на те, що відсоткові ставки в США залишатимуться найвищими. Але перспектива економічного спаду країни утримувала жовтий метал вище за 2000 доларів, на тлі стійкого попиту на активи "безпечної гавані".

Ринки також оцінюють майже 100-відсоткову ймовірність того, що ФРС припинить підвищувати процентні ставки, а ціни на ф'ючерси ФРС вказують на паузу у червні. Але стійки дані щодо інфляції показали, що трейдери знижують свої очікування щодо будь-якого зниження ставок цього року.

Спотове золото зросло на 0,1% до 2032,11 долара за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 2038,40 долара за унцію до 20:08 за східним часом (00:08 за Грінвічем).

У той час як перспектива того, що ставки в США залишаться вищими протягом тривалого часу, не обіцяє нічого хорошого для золота та інших нерентабельних активів, жовтий метал, як і раніше, може виграти від збільшення попиту на безпечний притулок, оскільки високі ставки та відносно висока інфляція вказують на погіршення економічних умов цього року.

Ціни на інші дорогоцінні метали у четвер також не змінилися: ф'ючерси на платину та срібло рухалися менш ніж на 0,1% у будь-якому напрямку.

Долар різко впав після виходу даних щодо інфляції, як і прибутковість казначейських облігацій США.

Але перспектива уповільнення економічного зростання дуже вплинула на ціни на мідь, які впали на 1,7% після даних індексу споживчих цін у середу, після чого дещо стабілізувалися.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до 3,8518 долара за фунт і торгувалися трохи вище за найслабший рівень за чотири місяці.

Ознаки уповільнення економічного зростання в Китаї також негативно вплинули на червоний метал цього тижня, оскільки дані про торгівлю показали, що китайський імпорт у квітні скоротився більше, ніж очікувалося. Попит на сировину у найбільшого у світі імпортера міді залишався слабким, незважаючи на відміну заходів щодо боротьби з COVID, оскільки великий виробничий сектор країни боровся з уповільненням попиту.

В даний час основна увага приділяється даними інфляції в Китаї, які будуть опубліковані пізніше в четвер, щоб отримати більше інформації про другу за величиною економіку світу.