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Ринок небанківських фінпослуг у квітні скоротився на 31 учасника - НБУ
11:34 10.05.2023 |
Кількість учасників небанківського фінансового ринку у квітні 2023 року скоротилася на 31 - до 1 316, повідомляється на сайті Національного банку України.
Кількість банків у квітні не змінилася і становила 65.
Із реєстрів виключено 21 учасника ринку небанківських фінансових послуг: десять фінкомпаній, одного страховика, один ломбард, чотири лізингові компанії, одного страхового брокера та одну колекторську компанію було виключено з реєстрів добровільно, а інші три фінансові компанії - примусово.
Крім того, згідно з вимогами закону України "Про платіжні послуги" 12 фінансових компаній виключено з Державного реєстру фінансових установ та у статусі платіжних установ включено до Реєстру платіжної інфраструктури.
Протягом квітня включено до реєстрів одного лізингодавця та одну колекторську компанію. Водночас двом фінансовим компаніям відмовлено у включенні до реєстру через відмову у видачі ліцензій.
Регулятор у квітні 11 фінкомпаніям, одному страховику, одному ломбарду, чотирьом лізинговим компаніям анулював усі ліцензії добровільно, а одній фінкомпанії, двом страховикам та одному ломбарду - примусово. Крім того, двом фінансовим компаніям і одному страховику анульовано частину ліцензій добровільно.
Станом на 30 квітня на небанківському ринку працювали 109 страховиків non-life (у березні було 110) і 12 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 170 ломбардів (був 171), 157 кредитних спілок (кількість не змінилася), 86 лізингових компаній (було 89), 657 фінансових компаній (було 682), 57 страхових брокерів (було 58) і 67 колекторських компаній (кількість не змінилася).
Крім того, на ринку визнано 25 банківських груп (кількість не змінилася) і 22 небанківські фінансові групи (кількість не змінилася).
Не змінилася кількість платіжних систем (33), створених резидентами, та 16 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.
Крім того, на ринку діють постачальники фінансових платіжних послуг, серед них з'явилися нові гравці: 13 платіжних установ та п'ять фінансових установ, які мають право на надання платіжних послуг.
Без змін залишається кількість банків - емітентів електронних грошей (3) та один оператор поштового зв'язку, який отримав у квітні нову ліцензію на надання фінансових платіжних послуг. До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, входять 37 комерційних агентів (було 36) і 35 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася).
У квітні до Національного банку надійшло 380 запитів від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів щодо фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 232. Кількість запитів щодо кредитних установ (банки та кредитні спілки) - 37, страховиків - 78, платіжних установ - 33.
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