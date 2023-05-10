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Золото зростає на тлі зростання економічної невизначеності перед виходом даних із ІСЦ
07:54 10.05.2023 |
Ціни на золото зросли в середу вище ключових рівнів підтримки, в основному завдяки попиту на безпечний притулок на тлі невизначеності щодо ліміту боргу США та уповільнення економічного зростання, при цьому основна увага, як і раніше, приділяється ключовим даним з інфляції, які повинні бути опубліковані сьогодні.
Зустріч між президентом Джо Байденом та республіканськими політиками стосовно підвищення межі федерального боргу закінчилася без будь-якого відчутного прогресу, хоча Байден повторив, що США не допустять дефолту.
Але тупикова ситуація, що зберігається, з підвищенням ліміту витрат у США продовжувала підривати настрої, особливо в міру наближення крайнього терміну 1 червня. Побоювання з приводу дефолту США, який ніколи раніше не спостерігався, підтримували попит на золото значною мірою.
Спотове золото зросло на 0,1% до 2037,38 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото зміцнилися на 0,1% до 2044,35 доларів за унцію до 20:06 за східним часом (00:06 за Гринвічем). Обидва інструменти торгувалися з підвищенням приблизно на 1% цього тижня.
Золото, схоже, встановило новий рівень підтримки на рівні 2000 доларів за унцію після короткочасного досягнення рекордних максимумів минулого тижня на тлі побоювань з приводу рецесії в США цього року. Перспектива потенційної паузи у циклі підвищення ставок Федеральною резервною системою також підтримала жовтий метал після кількох голубиних сигналів нещодавнього засідання ФРС.
З цією метою в даний час основна увага приділяється ключовим даним щодо інфляції індексу споживчих цін, які мають бути опубліковані пізніше цього ж дня, що, ймовірно, вплине на рішення ФРС про підвищення ставок. Хоча очікується, що у квітні інфляція трохи знизиться порівняно з попереднім місяцем, очікується, що вона, як і раніше, буде значно вищою за річну мету ФРС у 2%.
Побоювання з приводу уповільнення економічного зростання в США також підтримували попит на золото як притулок останніми тижнями, оскільки країна бореться з високою інфляцією та процентними ставками. ФРС нещодавно попередила, що цього року на США чекає легка рецесія.
Інші дорогоцінні метали виросли в середу, також отримавши підтримку від зростання попиту на активи-прихістки. Ф'ючерси на платину зросли на 0,3% до 1118,50 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло додали 0,1% до 25,920 доларів за унцію.
Серед промислових металів ціни на мідь торгуються у бічному діапазоні після падіння у вівторок на тлі ознак послаблення попиту у Китаї, найбільшому імпортері.
Ф'ючерси на мідь стабілізувалися на рівні 3,9050 дол. за фунт після падіння на 0,6% на попередній сесії.
Імпорт Китаю в квітні не виправдав очікувань: поставки міді в країну впали майже на 13% порівняно з попереднім роком на тлі слабкості в секторах нерухомості і виробництва, що зберігається.
Тенденція показує, що відновлення економіки Китаю після COVID може бути не таким вираженим, як очікувалося спочатку, що, ймовірно, знизить попит на мідь у найближчій перспективі.
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