Європейські акції знижуються; Торгові дані Китаю розчаровують

Європейські фондові ринки у вівторок знизилися, оскільки інвестори перетравили слабкі дані про торгівлю Китаю напередодні останнього звіту щодо інфляції у США та засідання Банку Англії щодо встановлення політики.

О 03:40 за східним часом (07:40 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% нижче, FTSE 100 у Великій Британії - на 0,1%, а CAC 40 у Франції - на 0,4%.

Європейські акції виграли від загалом позитивних прибутків в цьому кварталі, при цьому результати банківського сектора демонструють певну силу, особливо з урахуванням хвилювань, що продовжуються, по всьому світу.

Акції UBS зросли на 0,5% після того, як раніше у вівторок було оголошено, що генеральний директор Credit Suisse Ульріх Кернер увійде до складу виконавчої ради об'єднаного банку, як тільки він завершить поглинання свого швейцарського конкурента, яке спонсорується урядом.

Проте Міжнародний валютний фонд, як і раніше, стурбований недавніми потрясіннями в банківському секторі, а головний економіст П'єр-Олів'є Гурінша заявив у понеділок, що «історію ще не закінчено».

В іншому місці акції Direct Line впали більш ніж на 6% після того, як страхова компанія, що базується у Великобританії, заявила, що зазнала сплеску автомобільних претензій, що «чинить тиск» на прибуток у 2023 році.

Акції Daimler Truck впали на 3,5% після того, як німецький автогігант зберіг без змін свій прогноз порівняно з початком цього року, незважаючи на те, що він підтвердив попередні результати, опубліковані наприкінці квітня, про зростання операційного прибутку на 78%.

Інвестори також стурбовані невтішними даними про торгівлю з Китаю, основного ринку збуту для найбільших експортерів єврозони.

Дані, опубліковані раніше у вівторок, показали, що імпорт Китаю у квітні різко скоротився, впавши на 7,9% у річному обчисленні, тоді як експорт зріс на 8,5% за той же період після несподіваного зростання трохи менше 15% березні.

Це свідчить про нерівномірне та повільне відновлення другюї за величиною економіки світу, попри скасування обмежень COVID.

Інвестори також, ймовірно, займуть обережну позицію напередодні звіту щодо інфляції США, що буде оприлюднена у середу.

Як і очікувалося, минулого тижня Федеральна резервна система США підвищила відсоткову ставку вдесяте поспіль. ФРС також зазначила, що може призупинити свою агресивну кампанію посилення в червні на своєму наступному засіданні, але наголосила на залежності прийняття рішень від даних.

Європейський центральний банк також підвищив процентні ставки минулого тижня, а виступи членів ради директорів Філіпа Лейна та Ізабель Шнабель, які з'являться пізніше у вівторок, будуть вивчені для отримання підказок щодо майбутніх дій.

Тим не менш, увага центрального банку цього тижня буде зосереджена на Банку Англії, засідання якого відбудеться у четвер.

Інфляція у Великій Британії становить 10,1%, що є найвищим показником на всіх основних ринках Європи, і очікується, що це підштовхне політиків до схвалення ще одного підвищення на 25 базисних пунктів.

Ціни на нафту знизилися у вівторок, звівши нанівець деякі з сильних успіхів попередньої сесії на обережних торгах напередодні довгоочікуваного звіту щодо інфляції у США.

До 03:40 за східним часом ф'ючерси на американську нафту торгувалися на 1,1% нижче за 72,38 долара за барель, а контракт на нафту марки Brent впав на 1,1% до 76,10 долара.

Обидва контракти подорожчали на понад 2% на попередній торговій сесії.

Крім того, ф'ючерси на золото торгувалися зі зниженням на 0,1% до $2030,35 за унцію, тоді як пара EUR/USD торгувалася зі зниженням на 0,3% до 1,0976.