Азіатські акції стримані, оскільки ринки обмірковують змішані дані з торгівлі Китаю

Більшість азіатських акцій у вівторок трималися у вузькому діапазоні, чому сприяло послаблення побоювань щодо банківської кризи в США, хоча змішані дані з торгівлі Китаю показали, що попит у найбільшій економіці регіону залишається слабким.

Обережність також постала перед виходом у середу ключових даних щодо інфляції в США, які, ймовірно, вплинуть на позицію Федеральної резервної системи щодо майбутнього підвищення процентних ставок.

Японський індекс Nikkei 225 продемонстрував кращу динаміку за день, піднявшись на 0,8% і наблизившись до річного максимуму, оскільки керуючий Банку Японії Кадзуо Уеда зменшив очікування посилення грошово-кредитної політики в найближчій перспективі.

Голубині сигнали від Банку Японії підживлювали нещодавнє ралі на японських ринках, причому Nikkei значною мірою випереджає свої світові аналоги в перспективі м'яких монетарних умов.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли приблизно на 0,4% кожен, чому сприяло зростання акцій промислових та судноплавних компаній, оскільки ринки перетравили змішані дані про торгівлю з країни. У той час як сильніший, ніж очікувалося, експорт призвів до того, що Китай зафіксував активне сальдо торговельного балансу в квітні. Значніше, ніж очікувалося, падіння імпорту показало, що місцевий попит, як і раніше, залишається слабким, що може перешкодити значнішому відновленню економіки цього року.

Очікується, що дані щодо інфляції в Китаї, які будуть опубліковані цього тижня, дадуть більше сигналів про найбільшу економіку Азії.

Перспектива слабкого попиту в Китаї не обіцяє нічого хорошого азіатським ринкам, які залежать від цієї країни, як експортного напряму. Південнокорейський KOSPI у вівторок упав на 0,3%, а гонконгський Hang Seng втратив 0,4%.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,2%, оскільки слабкі дані щодо імпорту з Китаю спровокували падіння акцій гірничодобувних компаній. Акції Commonwealth Bank Of Australia, найбільшого банку країни, не змінилися, оскільки трейдери зіставили сильний квартальний прибуток із попередженням про погіршення умов кредитування в країні.

Попередження ЦБА спровокувало деяку фіксацію прибутку на акціях інших великих австралійських банків.

Азіатські ринки загалом були стримані, оскільки інвестори причаїлися перед виходом у середу ключових даних щодо інфляції у США. Показання, які, як очікується, покажуть, що інфляція трохи знизилася у квітні, ймовірно, вплинуть на погляди ФРС на грошово-кредитну політику.

Побоювання з приводу банківської кризи в США дещо зменшилися після того, як опитування ФРС показало, що крах кількох американських банків цього року вплинув на умови кредитування.

Міністр фінансів Джанет Йеллен також заявила, що банківські депозити США стабілізувалися після напливу на початку цього року, хоча тривалі переговори про підвищення ліміту боргу США, як і раніше, становлять загрозу для ринків.