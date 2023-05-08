Золото дешевшає після шоку за кількістю робочих місць у несільськогосподарському секторі, очікуються дані щодо інфляції

Ціни на золото в понеділок були стриманими, відновлюючись після різких втрат на попередній сесії, оскільки більш гарячі, ніж очікувалося, дані щодо ринку праці в США посилили побоювання з приводу яструбиної позиції Федеральної резервної системи, і тепер основна увага приділяється ключовим даним з інфляції, що мають бути опубліковані цього тижня.

Ціни на дорогоцінні метали різко впали з рекордних максимумів у п'ятницю після того, як набагато сильніші, ніж очікувалося, дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі показали, що ринок праці США продовжує зростати, незважаючи на зростання процентних ставок.

Очікується, що сильний ринок праці вплине на тривку інфляцію, що може призвести до того, що Федеральна резервна система утримуватиме процентні ставки на вищому рівні протягом більш тривалого часу - сценарій, який не обіцяє нічого хорошого для нерентабельних активів.

Апетит до ризику також покращився, оскільки показники заробітної плати показали деяку стійкість економіки США, що викликало ралі на фондових ринках і чинило тиск на золото.

Але ціни на золото, як і раніше, трималися вище за відмітку в 2000 доларів за унцію завдяки сталому попиту на безпечний притулок, оскільки низка крахів американських банків підкреслила зростання економічного тиску з боку високих процентних ставок. Ринки готуються до потенційної рецесії США цього року.

Золото спот о 20:37 за східним часом (00:37 за Грінвічем) залишається на рівні 2018,38 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото незмінні на рівні 2025,90 долара за унцію. Обидва інструменти різко впали у п'ятницю після нетривалого досягнення рекордних максимумів на початку тижня.

Цього тижня основна увага буде приділена даними щодо інфляції індексу споживчих цін у США, які мають бути опубліковані у середу, щоб визначити, чи змогли зростання відсоткових ставок вплинути на підвищений ціновий тиск.

Очікується, що дані покажуть, що, незважаючи на подальше зниження інфляції у квітні, вона, як і раніше, залишається значно вищою за цільовий діапазон ФРС у 2%, що дає центральному банку більше стимулів для збереження високих процентних ставок на більш тривалий термін.

Тим не менш, ринки значною мірою оцінюють ймовірність того, що ФРС покінчила з циклом підвищення ставок і, ймовірно, досягла пікових ставок з підвищенням на 25 базисних пунктів минулого тижня. Ціни на ф'ючерси ФРС показують, що ринки оцінюють з ймовірністю 90%, що банк збереже відсоткові ставки на колишньому рівні в червні, хоча спекотніші, ніж очікувалося, дані по ринку праці призвели до того, що трейдери скоротили ставки на зниження ставки цього року .

Ціни на інші дорогоцінні метали у понеділок змінилися трохи після різких втрат на попередній сесії.

Серед промислових металів ціни на мідь не змінилися, але на попередній сесії спостерігалося деяке зростання, оскільки дані праці, як і раніше, вказували на деяку стійкість економіки США.

Ф'ючерси на мідь трохи впали до $3,8890 за фунт.

Цього тижня основна увага приділяється величезній кількості економічних показників з Китаю, найбільшого у світі імпортера міді. Ринки чекають на дані з торгівлі та інфляції за квітень, щоб оцінити силу відновлення економіки в країні.