Долар слабшає в очікуванні звіту про зайнятість у США, та банківські негаразди

Долар трохи ослаб по відношенню до інших основних валют у п'ятницю, оскільки проблеми банківського сектора додалися до розмов про зниження ставок у США наприкінці цього року напередодні довгоочікуваного щомісячного звіту про зайнятість у США.

Стерлінг виріс до найвищого рівня майже за рік, євро трохи відновився після втрат, завданих після засідання Європейського центрального банку в четвер, а єна досягла свого першого тижневого зростання майже за місяць завдяки попиту на активи-прихістки.

Індекс долара, який вимірює вартість долара по відношенню до інших основних валют, був трохи м'якшим на рівні 101,31 і налаштований на падіння другого тижня поспіль.

Очікування зниження ставки Федеральною резервною системою наприкінці цього року затьмарило перспективи долара, тоді як нові хвилювання серед банків США посилили ризики рецесії та посилили чутки про те, що ФРС може незабаром змінити курс.

Центральний банк підвищив ставки на чверть пункту в середу і дав зрозуміти, що може призупинити жорстку агресивну кампанію.

Акції регіональних банків США впали цього тижня після того, як впав First Republic Bank, а PacWest Bancorp, що базується в Лос-Анджелесі, заявила, що вивчить свої стратегічні варіанти.

«Рівень переконаності в тому, що умови кредитування стануть більш жорсткими, і економіка США сповільниться більше, ніж в іншому випадку, зростає», - сказав Кріс Тернер, голова глобального відділу ринків в ING.

«Це зменшить інфляцію та прокладе шлях ФРС до зниження ставок».

Трейдери оцінили більш агресивне зниження ставок ФРС, причому ф'ючерси на фонди ФРС припускають невелику ймовірність того, що зниження може відбутися вже в липні.

Опублікований пізніше у п'ятницю квітневий звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі може дати наступний поштовх валютним ринкам. Економісти, опитані агентством Reuters, прогнозують, що в економіці США буде створено 180 000 нових робочих місць проти 236 000 у березні.

Дані, опубліковані раніше цього тижня, показали, що сектор послуг США зберіг стійкі темпи зростання у квітні, припускаючи, що інфляція залишається стійкою, тоді як приватні роботодавці США збільшили кількість наймів минулого місяця.

Долар стабілізувався на рівні 134,26 єни, хоча японська валюта продемонструвала тижневий приріст у 1,5%, перервавши втрати три тижні поспіль.

Стерлінг піднявся більш ніж на третину відсотка до 1,2633 долара, досягнувши найвищого рівня майже протягом року. Він був приблизно на 0,2% вищим і склав 87,44 пенса за євро.

А євро трохи зміцнився до рівня 1,1021 долара, що нижче за нещодавні річні піки. Він потрапив під тиск з боку продавців після того, як ЄЦБ у четвер уповільнив темпи підвищення процентної ставки на 25 базисних пунктів і зазначив, що минулі дії вплинули на економіку.

Хоча президент ЄЦБ Крістін Лагард сигналізувала про подальше посилення політики, ринки знизили свої очікування щодо подальшого зростання ставок.

Австралієць та ківі були одними з найбільших бенефіціарів ковзаючого долара, досягнувши багатотижневих максимумів, хоча ківі пізніше скоротив зростання.

Тим часом долар США впав на 1% до 10,58 норвезьких крон, тоді як швейцарський франк ослаб після того, як дані показали, що річна інфляція у Швейцарії у квітні знизилася більше, ніж очікувалося.

Наразі долар виріс на 0,64% до 0,8915 швейцарських франків.

"Долар США сьогодні слабший по відношенню до всіх валют G10, крім швейцарського франка", - сказав Марк Чендлер, головний ринковий стратег Bannockburn Global Forex.

"Фон здається нестабільним, навіть незважаючи на те, що акції кількох регіональних банків показали себе краще в неробочий час, а прибуток Apple був добре сприйнятий ринками".