Фінансові новини
- |
- 04.05.23
- |
- 12:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азіатські фондові індекси сполохані після рішення ФРС, китайські ринки знову відкриваються на позитиві
08:21 04.05.2023 |
Більшість азіатських фондових ринків у четвер трималися у вузькому діапазоні, оскільки інвестори розмірковували про зростання відсоткових ставок та погіршення економічних перспектив, хоча сильні дані про святкові витрати з Китаю підтримали місцеві акції.
Китайський індекс Shanghai Composite зріс на 0,6%, тоді як втрати індексу Shanghai Shenzhen CSI 300 були обмежені, оскільки місцеві ринки знову відкрилися після свята "Золотий тиждень". Споживчі та фінансові акції продемонстрували найбільше зростання за день, оскільки останні дані показали, що попит на поїздки та покупки різко зріс під час свята після того, як на початку цього року країна зняла свої обмеження щодо боротьби з COVID.
Цей оптимізм спонукав гонконгський індекс Hang Seng, піднявшись на 0,9% завдяки сильному зростанню акцій місцевих компаній, зареєстрованих на китайській біржі. Валютно-фінансове управління Гонконгу в четвер також підвищило відсоткові ставки, одночасно із ФРС.
Але інші дані, як і раніше, вказували на нерівномірне відновлення економіки Китаю. Приватне опитування показало, що виробничий сектор Китаю несподівано скоротився у квітні, що вказує на те, що найбільші економічні рушійні сили країни все ще не оговталися від низького попиту.
Це також спровокувало зниження акцій китайських блакитних фішок, що спричинило зниження індексу CSI 300.
Азіатські ринки загалом коливалися від флета до мінімуму, відстежуючи слабке випереджаюче зростання з боку Волл-стріт після того, як Федеральна резервна система, як і очікувалося, підвищила відсоткові ставки.
Південнокорейський KOSPI впав на 0,3%, а зважений тайванський індекс зріс на 0,2%. Філіппінські акції показали зростання у Південно-Східній Азії, піднявшись на 0,6%, тоді як індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 на початку торгів не змінилися.
Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,1%, оскільки сильні дані щодо роздрібного продажу та торгового балансу цього тижня вказали на те, що Резервний банк має більше можливостей для подальшого підвищення процентних ставок.
У той час як ФРС, схоже, зменшила деякі зі своїх яструбиних формулювань, вказуючи на можливу паузу у циклі підвищення ставок, голова ФРС Джером Пауелл повторив, що відсоткові ставки можуть продовжувати зростати, якщо інфляція залишиться стійкою.
Пауелл також попередив, що економічне зростання в США швидко сповільнюється, що посилює побоювання щодо потенційної рецесії цього року. Це попередження підірвало ставлення до ризикових активів, тоді як активи-прихістку, такі як золото, досягли рекордно високого рівня.
Згідно з CME Fedwatch tool, ціни на ф'ючерси на фонди ФРС показують, що ринки оцінюють із ймовірністю 92%, що ФРС призупинить підвищення ставок у червні. Але враховуючи, що Пауелл применшив будь-які шанси на зниження ставки цього року, висока вартість запозичень, ймовірно, підірве активи, орієнтовані на ризик, у частину року, що залишилася.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ракети Hydra 70 та боєприпаси. США оголосили новий пакет допомоги Україні
|Посли ЄС схвалили EUR1 млрд на боєприпаси для України
|Кремль заявив, що Україна спробувала завдати удару дронами по резиденції Путіна
|«Безпрецедентний план». ЄС збільшить виробництво снарядів до 1 млн на рік, - єврокомісар
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Європейські акції падають; інвестори з побоюванням чекають на рішення ЄЦБ
|Фактів незаконного обігу зброї в Україні немає, - ЄС
|Міжнародні резерви України утримують рекорд за 11 років – у квітні зросли ще на 13%
|Азіатські фондові індекси сполохані після рішення ФРС, китайські ринки знову відкриваються на позитиві
|Долар падає після паузи у сигналах ФРС; банківські проблеми підірвали довіру
|Спотові ціни на золото досягли рекордно високого рівня, оскільки ФРС сигналізує про потенційну паузу
|Волл-стріт падає через невизначеність щодо подальшого курсу ставки ФРС
Бізнес
|ASUS ROG Phone 7 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|IBM очікує, що майже 8 тисяч робочих місць компанії займе штучний інтелект
|Lexus представив розкішний мінівен LM
|Технології та ШІ змінять роботу майже для чверті всіх працівників у світі – звіт
|Steam Deck в Україні тепер продається офіційно — 26 999₴ за базову модель із 64 ГБ пам'яті
|Ткаченко про телеграм: Я не говорив би про заборону, я говорив би про певне регулювання
|Міжнародна космічна станція застаріла, її відведуть з орбіти через 7-8 років, - NASA