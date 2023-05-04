Азіатські фондові індекси сполохані після рішення ФРС, китайські ринки знову відкриваються на позитиві

Більшість азіатських фондових ринків у четвер трималися у вузькому діапазоні, оскільки інвестори розмірковували про зростання відсоткових ставок та погіршення економічних перспектив, хоча сильні дані про святкові витрати з Китаю підтримали місцеві акції.

Китайський індекс Shanghai Composite зріс на 0,6%, тоді як втрати індексу Shanghai Shenzhen CSI 300 були обмежені, оскільки місцеві ринки знову відкрилися після свята "Золотий тиждень". Споживчі та фінансові акції продемонстрували найбільше зростання за день, оскільки останні дані показали, що попит на поїздки та покупки різко зріс під час свята після того, як на початку цього року країна зняла свої обмеження щодо боротьби з COVID.

Цей оптимізм спонукав гонконгський індекс Hang Seng, піднявшись на 0,9% завдяки сильному зростанню акцій місцевих компаній, зареєстрованих на китайській біржі. Валютно-фінансове управління Гонконгу в четвер також підвищило відсоткові ставки, одночасно із ФРС.

Але інші дані, як і раніше, вказували на нерівномірне відновлення економіки Китаю. Приватне опитування показало, що виробничий сектор Китаю несподівано скоротився у квітні, що вказує на те, що найбільші економічні рушійні сили країни все ще не оговталися від низького попиту.

Це також спровокувало зниження акцій китайських блакитних фішок, що спричинило зниження індексу CSI 300.

Азіатські ринки загалом коливалися від флета до мінімуму, відстежуючи слабке випереджаюче зростання з боку Волл-стріт після того, як Федеральна резервна система, як і очікувалося, підвищила відсоткові ставки.

Південнокорейський KOSPI впав на 0,3%, а зважений тайванський індекс зріс на 0,2%. Філіппінські акції показали зростання у Південно-Східній Азії, піднявшись на 0,6%, тоді як індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 на початку торгів не змінилися.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,1%, оскільки сильні дані щодо роздрібного продажу та торгового балансу цього тижня вказали на те, що Резервний банк має більше можливостей для подальшого підвищення процентних ставок.

У той час як ФРС, схоже, зменшила деякі зі своїх яструбиних формулювань, вказуючи на можливу паузу у циклі підвищення ставок, голова ФРС Джером Пауелл повторив, що відсоткові ставки можуть продовжувати зростати, якщо інфляція залишиться стійкою.

Пауелл також попередив, що економічне зростання в США швидко сповільнюється, що посилює побоювання щодо потенційної рецесії цього року. Це попередження підірвало ставлення до ризикових активів, тоді як активи-прихістку, такі як золото, досягли рекордно високого рівня.

Згідно з CME Fedwatch tool, ціни на ф'ючерси на фонди ФРС показують, що ринки оцінюють із ймовірністю 92%, що ФРС призупинить підвищення ставок у червні. Але враховуючи, що Пауелл применшив будь-які шанси на зниження ставки цього року, висока вартість запозичень, ймовірно, підірве активи, орієнтовані на ризик, у частину року, що залишилася.