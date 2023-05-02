Золото впало нижче 2000 доларів, оскільки нервозність щодо дій ФРС компенсувала запит на безпечний притулок

Ціни на золото мало змінилися на початку азіатських торгів у вівторок, коливаючись значно нижче за ключові рівні, оскільки очікування ймовірного підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою підтримало долар і знизило попит на жовтий метал.

Очікується, що ФРС підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів після завершення дводенного засідання у середу. Але ринки не впевнені, чи центральний банк подасть сигнал про паузу в циклі підвищення ставок.

Це утримувало попит на золото на обмеженому рівні з огляду на те, що зростання відсоткових ставок збільшує альтернативну вартість володіння нерентабельними активами. Долар виріс у понеділок, як і прибутковість казначейських облігацій США.

Спот-золото залишається на рівні 1982,31 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,1% до 1991,15 долара за унцію до 20:25 за східним часом (00:25 за Грінвічем).

Побоювання з приводу дій ФРС у поєднанні з сильнішим доларом та прибутковістю призвели до обмеженого попиту на золото як притулок, навіть незважаючи на те, що побоювання з приводу банківської кризи у США були відновлені екстреним поглинанням банку First Republic Bank компанією JPMorgan Chase & Co.

First Republic стала останньою кісточкою доміно, що впала в найбільшій низці банкрутств банків США з часів кризи 2008 року, оскільки побоювання щодо більш широкого банківського краху призвели до масового відтоку депозитів від дрібніших кредиторів.

Крах кредиторів, таких як Silicon Valley Bank, на початку цього року викликав різкий приплив золота у зв'язку зі зростанням попиту на безпечний прихісток. Але побоювання щодо дій ФРС, схоже, цього тижня запобігли такому сценарію.

Ринки також очікували на потенційний дефолт США, особливо у зв'язку з наближенням крайнього терміну для підвищення ліміту боргу урядом. Міністр фінансів Джанет Йєллен попередила про потенційний дефолт вже 1 червня.

Золото щосили намагалося утримати рівень 2000 доларів за унцію протягом майже трьох тижнів, оскільки жовтий метал консолідував зростання після того, як раніше у квітні він досяг майже рекордних максимумів. Подальший шлях жовтого металу, ймовірно, визначатиметься позицією ФРС щодо відсоткових ставок, а також будь-якими новими подіями у зв'язку з банківською кризою.

Ціни на інші дорогоцінні метали у вівторок змінилися незначно, ф'ючерси на платину та срібло додали приблизно по 0,1% кожен.

Серед промислових металів ціни на мідь не змінилися, але, ймовірно, зазнають більшого тиску на тлі зростаючих ознак уповільнення виробництва по всьому світу.

Ф'ючерси на мідь залишилися без змін на рівні 3,9380 доларів за фунт. Несподіване зниження виробничої активності в Китаї посилило побоювання з приводу уповільнення попиту найбільшого у світі імпортера міді.