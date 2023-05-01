НБУ ініціює встановлення граничних розмірів процентних ставок за споживчими кредитами

Національний банк України (НБУ) пропонує внести зміни до закону "Про споживче кредитування", зокрема встановити граничні розміри відсоткових ставок, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, це усталена практика органів регулювання в країнах ЄС, Великій Британії та США. Максимальний розмір реальної денної відсоткової ставки, тобто загальних витрат за споживчим кредитом, виражених у процентах за день користування кредитом від загального розміру виданого кредиту, не повинен перевищувати суму з розрахунку 0,8% у день. Сьогодні це значення для мікрокредитів становить у середньому 2,5%.

Крім того, з метою зменшення надмірного боргового навантаження на одного споживача НБУ пропонує надати регулятору право встановлювати мінімальні вимоги до процесу перевірки кредитоспроможності позичальника. Оскільки на сьогодні окремі фінансові компанії не мають таких вимог, оцінка кредитоспроможності позичальника практично не здійснюється. Водночас сам кредитор свідомо обирає бізнес-модель, за якої сумлінний позичальник сплачує захмарні відсотки не лише за себе, а й за тих, хто не виконує своїх зобов'язань.

НБУ, крім того, пропонує запровадити додаткові штрафні санкції за порушення встановлених вимог, оскільки правила без відповідальності за їх порушення зазвичай не діють.

"Національний банк здійснює постійний нагляд за поведінкою кредиторів та колекторів. А от кредити під понад 1 500% річних - украй нездорова практика. Вона ототожнює послугу споживчого кредиту з "борговим ярмом" та підкреслює невідповідність законодавства України найкращим міжнародним практикам, зокрема країн ЄС, до спільноти яких ми прагнемо приєднатися. Таку невідповідність потрібно прибирати - і бажано якнайшвидше. І ми це зробимо", - зазначає голова НБУ Андрій Пишний, слова якого наводяться в повідомленні.

Як зазначає Нацбанк, аналіз звернень громадян та інформації, отриманої під час здійснення нагляду, свідчить, що переважна більшість договорів на отримання так званих "швидких онлайн-позик" укладається вночі з метою зробити ставку в онлайн-казино.

Фінансові компанії, що здійснюють мікрокредитування, свідомо обирають бізнес-модель надання своїх послуг вразливим верствам населення, які часто не усвідомлюють наслідків своїх дій. По суті, фінансові компанії пропонують "миттєве рішення" фінансових проблем малозабезпеченим громадянам, особам без постійного прибутку, студентам тощо. Основним каналом продажу таких споживчих кредитів є дистанційні канали, тобто онлайн-кредитування за лічені хвилини, доступне 24/7. Це тільки посилює проблему. Водночас, оскільки оцінка кредитоспроможності позичальників практично не здійснюється, ставка за такими кредитами в середньому сягає 1 500% річних.

НБУ наголошує, що забезпечення ефективного регулювання та нагляду на ринку небанківських фінансових послуг визначено одним із напрямів роботи України в межах нової програми розширеного фінансування з МВФ. Реалізація цього завдання передбачає комплексний підхід, який є базою концепції відповідального кредитування Національного банку і включає дві основні складові.

